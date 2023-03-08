民怨未歇 南加瓦斯竟再喊漲

用戶抨擊南加州瓦斯公司漲價計畫。（取自KTLA）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，南加州 瓦斯公司(SoCalGas)6日舉行線上聽證會，聽取民眾對瓦斯公司研擬漲價的意見。就在異常寒冷的今冬，許多人打開暖氣時，該公司先前通知客戶，自2024年可能漲價，普通家庭帳單恐增加約13%，未來四年，將從客戶那裡獲得近50億元額外收入。

這項計畫引發客戶抨擊。用戶德席爾瓦（DeSilva）說，「這個冬天異常寒冷，我買不起家中暖氣。」

許多南加 州瓦斯公司用戶，已對持續數周寒冷天氣導致的瓦斯價格飆漲感到憤怒，從去年12月至今年1月，價格飆升128%，老年人尤其容易受費用上漲影響。

莫雷諾谷(Moreno Valley)居民華格納(Gage Wagner)解釋，「我和其他35名老人住在一個大樓裡，我們無法承受更多漲價。」

若加州公用事業委員會(California Public Utilities Commission)批准漲價，平均客戶每月帳單將增加8.28元，每年增加近百元。

而瓦斯公司稱，他們需要增加費用來升級基礎設施。

南加州瓦斯公司和聖地牙哥瓦電(San Diego Gas & Electric)執行長Dan Skopec表示，「我們知道，客戶現在面臨包括能源在內許多必需品成本上揚，討論漲價時機並不合適，但我們懇請您們從長期利益，和我們向清潔能源經濟轉型努力的角度，考慮此一費率要求。」

這兩家公共事業公司，替南加州約2500萬客戶服務，從北部的Visalia和聖路易奧比斯波(San Luis Obispo)一路至美墨邊境。

派洛斯福德斯半島居民Barbara Donohue說，「我想知道他們的人靠什麼謀生，因為我告訴你，他們的薪資遠高於市場水平。」「這是違反眾多反托拉斯法的壟斷行為。若我想要其他供應商的瓦斯，我無處可去。」

而消費者權益保護非營利組織公用事業改革網(Utility Reform Network)總監皮艾爾(Constance Slider Pierre)公開反對這項漲價提案。

她直言說：「該提議不可接受，這將使天然氣客戶難以從近期價格飆升中恢復過來。」據她估計，若這項計畫獲得批准，至2027年，客戶每年將額外支付264元瓦斯費用。

她認為，更高的價格將對「低收入 家庭產生不成比例的影響」，並指出南加州瓦斯公司和SEG&E的母公司Sempra Energy在2022年利潤超過20億元。

公用事業委員會將最終決定價格上漲的計畫是否生效。若拍板定案，第一次漲價將從明年開始，至2027年將有另一波上調計畫。

另一場公聽會訂於本月15日舉行，客戶可上https://apps.cpuc.ca.gov/apex/f?p=401:65:0::NO:RP,57,RIR:P5_PROCEEDING_SELECT:A2205015發表意見。