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美食樂園／鄧金斯螃蟹季 美味傳承百年

編譯胡立宗／綜合報導
鄧金斯蟹是舊金山的傳統佳餚。（取自Pier Market網站）
鄧金斯蟹是舊金山的傳統佳餚。（取自Pier Market網站）

螃蟹是加州漁獲的主力之一，鄧金斯蟹（Dungeness crab）更成為舊金山地區的名產，之後每年11月15日開始的「鄧金斯螃蟹季」更成為店家促銷的主要商業活動之一。不過，從2015年開始，因為海水汙染，以及鯨魚保育，鄧金斯螃蟹季的開始日就越來越晚，2022年更三度延期，直到元旦前才開始。

剛捕撈上岸的鄧金斯蟹。（美聯社）
剛捕撈上岸的鄧金斯蟹。（美聯社）

不過，早在1800年代，現在廣受歡迎的鄧金斯蟹可是被當成「害蟲」，因為牠們會剪破魚網，因此漁民逮到後往往隨便丟在沙灘上。直到1850年代，鄧金斯蟹才開始成為盤中飧，不過當時的鄧金斯蟹都是現捕現吃，只在晚秋之後成為漁人碼頭（ Fisherman's Wharf）的熱門菜餚。

1930年代後，因為柴油引擎的普及，漁民能夠作業的範圍擴大，鄧金斯蟹開始銷往其他地方。漁民與經銷商之間，還一度因為螃蟹怎麼賣而大動干戈，抗議外地螃蟹不能在舊金山銷售的漁民，甚至一度以「一元買一打」的方式擾亂市價。到了1950年代，鄧金斯蟹成為政治潤滑劑，因為西西里移民阿里奧圖（Sam Alioto）成功化解商業糾紛，阿里奧圖因此成為政治世家，直到現在影響力都不墜。

鄧金斯蟹是舊金山的傳統佳餚。（Scoma's Restaurant提供）
鄧金斯蟹是舊金山的傳統佳餚。（Scoma's Restaurant提供）

然而，1970年代，加州開始成為石油重鎮後，鄧金斯蟹產業卻數度遭逢災難，先是1971年的舊金山灣漏油事件，導致鄧金斯蟹產量大減，2007年的漏油事件又搞亂當年的鄧金斯螃蟹季。不過，因為兩次生態浩劫，也使得保育觀念愈受重視，2015年之後的鄧金斯螃蟹季延期也都是出於生態考量。事到如今呢，舊金山鄧金斯螃蟹季上桌的蟹兵蟹將都不是土生土長的，因為舊金山灣區已經禁止螃蟹捕捉，吃到的鄧金斯蟹多半來自法拉隆群島（Farallon Islands）或柏斯菲卡（Pacifica），不過饕客可不管螃蟹來自何方，好吃才最重要。

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