我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙橫行…子女旅美 獨居台婦被騙百萬美元

麥卡錫主義再起 趙美心遭攻擊痛批：醜陋虛假

太平洋瓦電 宣布3月天然氣費降75%

編譯組／綜合7日電
太平洋瓦電估計，用戶3月的天然氣收費將大減75%。（電視新聞截圖）
太平洋瓦電估計，用戶3月的天然氣收費將大減75%。（電視新聞截圖）

在提供的天然氣價格高於正常市場價格三個月後，太平洋瓦電（PG&E）終於宣布，用戶3月的天然氣收費會減少75%。

根據太平洋瓦電發出的新聞稿，天然氣收費下降其中一個原因是，他們提早了一個月派發4月的氣候優惠（Climate Credit）給用戶。不過，即使沒有氣候優惠，由於太平洋瓦電支付的天然氣市場價格大幅下降，加上人們因為天氣轉暖減少使用量，因此用戶3月份的天然氣費用平均會減少40%。

太平洋瓦電的預估是根據用戶2月平均使用50千卡（therm，熱量單位）、3月平均使用38千卡來計算。用戶3月的使用費用可能要到4月才會收到帳單。

太平洋瓦電客戶營運與系統啟動（Customer Operations and Enablement）副總裁戴維斯（Vincent Davis）在新聞稿中說：「我們支持加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）提早派發加州氣候優惠的決定，我們很高興能將省下的資金回饋給我們的用戶。我們了解，在天然氣價格連續走高三個月後，一些用戶就算獲得氣候優惠，可能也難以支付帳單。因此，我們將提供用戶客制化服務，包括分期付款計畫。」

太平洋瓦電估計，在扣除氣候優惠52.78元後，非CARE（California Alternate Rates for Energy Program，太平洋瓦電的折扣計畫）用戶3月的天然氣費用約為37元，而非CARE用戶2月的天然氣費用約為150元。

由於許多發電廠使用天然氣發電，因此天然氣價格也會影響電價。太平洋瓦電估計，用戶3月的電費平均將減少37%，扣除氣候優惠38.39元後，平均約為91元，相較用戶2月的電費約為145元。

太平洋瓦電表示，他們提供許多可以幫助降低用戶每月帳單支付金額的計畫。除了氣候優惠之外，約3萬名在疫情期間遭遇財務困難的用戶還可以獲得「加州欠款計畫」（California Arrearage Payment Program）的一次性自動帳單優惠。

天然氣 加州 疫情

上一則

洛租戶協會要求解僱住房局主管 指控她「嚴重失職」

下一則

加州8大水庫水位升 3水庫超歷史平均

延伸閱讀

甩通膨 德州油價維持全美最低

甩通膨 德州油價維持全美最低
鮑爾國會作證 暗示3月升息2碼機率升高

鮑爾國會作證 暗示3月升息2碼機率升高
英：俄缺彈藥 士兵拿「鐵鏟」肉搏戰

英：俄缺彈藥 士兵拿「鐵鏟」肉搏戰
疫後通膨壓力爆表 餐飲業者吸收苦撐

疫後通膨壓力爆表 餐飲業者吸收苦撐
南加州瓦斯公司 醞釀明年漲價

南加州瓦斯公司 醞釀明年漲價
公共住房長期「斷氣」惹民怨 行政效率低下加劇

公共住房長期「斷氣」惹民怨 行政效率低下加劇

熱門新聞

安妮（何豔萍）從 2017年起在南加華人社區實施連環詐騙。目前警方登記的受害人有十餘人，總金額超60萬美元。（受訪者提供）

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

2023-03-02 15:26
近日有華人在某好市多（Costco）門口被攔住，原因是購物車內某個價值20元左右的食物沒有收錢，因此將其帶到客服區付錢。這名華人感覺明明錯不在自己，卻感覺被當作小偷。（本報檔案圖示意圖）

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

2023-03-02 02:11
對有些區號的來電應直接拒接，因為這些電話與欺詐有關。（Unsplash.com）

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

2023-03-07 02:18
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人太太Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

2023-02-28 14:16
國稅局提醒納稅人不要漏報來自零工經濟、服務行業、數字資產或國外的收入。(pexels)

報稅季國稅局提醒：這些收入別漏報

2023-03-04 13:40
南加州華人John收到徵信機構發來的警告郵件。（John提供）

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

2023-03-04 11:18

超人氣

更多 >
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中
詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金