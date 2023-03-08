太平洋瓦電 宣布3月天然氣費降75%

太平洋瓦電估計，用戶3月的天然氣收費將大減75%。（電視新聞截圖）

在提供的天然氣 價格高於正常市場價格三個月後，太平洋瓦電（PG&E）終於宣布，用戶3月的天然氣收費會減少75%。

根據太平洋瓦電發出的新聞稿，天然氣收費下降其中一個原因是，他們提早了一個月派發4月的氣候優惠（Climate Credit）給用戶。不過，即使沒有氣候優惠，由於太平洋瓦電支付的天然氣市場價格大幅下降，加上人們因為天氣轉暖減少使用量，因此用戶3月份的天然氣費用平均會減少40%。

太平洋瓦電的預估是根據用戶2月平均使用50千卡（therm，熱量單位）、3月平均使用38千卡來計算。用戶3月的使用費用可能要到4月才會收到帳單。

太平洋瓦電客戶營運與系統啟動（Customer Operations and Enablement）副總裁戴維斯（Vincent Davis）在新聞稿中說：「我們支持加州 公用事業委員會（California Public Utilities Commission）提早派發加州氣候優惠的決定，我們很高興能將省下的資金回饋給我們的用戶。我們了解，在天然氣價格連續走高三個月後，一些用戶就算獲得氣候優惠，可能也難以支付帳單。因此，我們將提供用戶客制化服務，包括分期付款計畫。」

太平洋瓦電估計，在扣除氣候優惠52.78元後，非CARE（California Alternate Rates for Energy Program，太平洋瓦電的折扣計畫）用戶3月的天然氣費用約為37元，而非CARE用戶2月的天然氣費用約為150元。

由於許多發電廠使用天然氣發電，因此天然氣價格也會影響電價。太平洋瓦電估計，用戶3月的電費平均將減少37%，扣除氣候優惠38.39元後，平均約為91元，相較用戶2月的電費約為145元。

太平洋瓦電表示，他們提供許多可以幫助降低用戶每月帳單支付金額的計畫。除了氣候優惠之外，約3萬名在疫情 期間遭遇財務困難的用戶還可以獲得「加州欠款計畫」（California Arrearage Payment Program）的一次性自動帳單優惠。