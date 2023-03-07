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個性化車牌CASH 喊價200萬

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州CASH稀有車牌，開價200萬元。（FOX 26）
加州CASH稀有車牌，開價200萬元。（FOX 26）

FOX 電視台報導，擁有個性化車牌，不僅有了「個性」，更可能「變現」百萬元。

全美有近1000萬人擁有個性車牌。其中，加州灣區退休的哈姆里克（Claude Arthur Stuart Hamrick），在50年前於加州註冊他虛榮的「現金」（CASH）車牌，如今要價200萬元。

83歲的哈姆里克告訴水星新聞（The Mercury News），「聖荷西每個經銷商都想買下這塊車牌。我告訴他們，我不會賣100萬元。」事實上，這塊車牌的要價，如今是200萬元。

「車牌經紀人」莫得基（Michael Modecki）表示，加州是全美至少為數不多，允許車主之間轉讓車牌的州之一。

他說，像加州這樣擁有許多富人與名人的州，有人會花200萬元購買華麗裝飾，尤其是背後有值得一提故事的好物。

根據莫德基網站，上述這塊車牌擁有者哈姆里克，是矽谷最早獲得半導體專利的律師之一。隨著電腦產業在80年代末和90年代初爆炸是成長，他交往的名人包括比爾蓋茲（Bill Gates）與賈伯斯（Steve Jobs）等。

當哈姆里克於1970年首次訂製「現金」車牌時，他掛在一輛別克(Buick）Riviera上，自那時起，車牌就一直掛在凱迪拉克（Cadillac）上。

幾年前他搬到北卡羅萊納州，與孫子們更親近，但希望這塊獨一無二的車牌，能給他帶來最後一次來自加州的收入。

負責出售該車牌的「車牌經紀人」莫德基，自小對汽車和收藏車牌有興趣，2015年起涉足車牌市場，同年他得知加州法規改變，允許車主間轉讓車牌。

他說，在香港、阿拉伯和英國等國家，車牌銷售是可行的業務。

2008年，億萬富翁科烏里（Saeed Abdul Ghaffar Khouri）在阿聯酋阿布札比拍賣會上，以1420萬元買下世上有史以來最貴的車牌「第一號」（the Number 1），創下金氏世界紀錄。

在德克薩斯州(Texas)與德拉瓦州（Delaware）州，車牌愛好者可在拍賣會上競標車牌。德拉瓦州保持全美有史以來售出最貴的車牌紀錄，「第六號」（the Number 6）售價67萬5000元。

德州則在2021年，以2400元售出「稀有」（RARE）車牌，德州農工大學足球迷暱稱的「12THMAN」車牌，則以該州史上最貴價格售出，11萬5000元。

莫德基說，車牌的值錢程度是主觀的，「你能擁有的東西對其他人來說，可能是全世界。」

CASH車牌並非網站最貴的車牌。字母MM車牌開價2430萬元。

加州 德州 德拉瓦州

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