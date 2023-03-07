加州住房法近百條 難解遊民危機

加州近百項新住房法，是否真能解決可負擔危機？專家表示，速度未如預期，但已朝正面方向發展。(Getty Images)

加州 面臨大規模可負擔住房危機，迫使居民搬離、部分人流浪街頭。州立法人士通過一系列法令，推動建造更多房屋。沙加緬度州府當局現在自問：立法是否有效？答案是：速度可能不如任何人期望的那樣快，但專家表示，已朝正面方向發展。

自2016年以來，已有近100個住房法案被簽署，在部分抵制房屋增長的城市官員與居民強烈反對聲浪之下，立法人士仍將增多加州住房供應、設立為首要目標。根據加州房屋與社區發展局(Department of Housing and Community Development)追蹤數據，儘管付出極大努力，房屋建造仍相對停滯不前。

參議院 與眾議院近來舉辦聯合聽證會公布令人失望的結果，在州府擺脫住房危機之前，仍需解決一些漏洞，例如建築高成本與嚴重缺乏資金。於此同時，立法者希望住房建造數量有所改善，並堅持認為立法內容需要更多時間、才可能完全看見成效。

柏克萊加大特納住房創新中心董事梅特卡夫(Ben Metcalf)在聽證會表示，各界所做努力尚未見太多成效，但重要的是，現在做結論為之過早。

2018年通過具有里程碑意義的參議院地35號法案、推動城市批准並加快部分建設項目，其中包括可負擔房屋。加州允許建造房屋數量增加了16%。但是，2021年僅有13萬2811間房屋獲得建造許可，數量不及州府官員所說、加州每年須於2030年之前、實現建造250萬間房屋目標的一半。隨著貸款利率與建築成本上升，住房建造變得困難重重。

不過，儘管新住房法律在促進整體房屋建造方面進展緩慢，但在可負擔房屋與附屬住宅單位(ADU)的小型姻親住房單位，已開始有明顯變化。參議院住房委員會主席維納(Sen. Scott Wiener)在聽證會指出，已經看到一些成果。儘管發展速度未如預期，但漸朝向正確方向發展。

2018-2021年期間，低收入 與超低收入住房單位的建造許可幾乎增加兩倍、達2萬245個；高價位住房單位建築許可僅增加5%。然而，儘管低收入住房單位建造相當重要，但由於其僅占加州整體住房建造數量的一小部分，專家一致認為，無法解決危機。

但是，對可負擔房屋開發商來說，新法讓情勢變得不同。當地民選官員、住房倡議人士與開發商，日前在山景城慶祝「La Avenida」公寓動工，這是一棟為低收入居民設計、擁有100個單位的建築，項目運用SB 35法案，允許開發商跳過公開聽證會、避免部分可能延遲甚至終止建設項目的訴訟。