州府擬重整遭高速公路分割社區

加州議會將成立特別委員會，探討如何重新銜接數十年前因發展高速公路被迫分離的社區。(Getty Images)

加州 議會將成立特別委員會，探討如何重新銜接數十年前因發展高速公路被迫分離的社區。

美國1950至1960年代發展全國性州際高速公路時，許多社區，絕大多數屬少數族裔或低收入 社區，遭高速公路割離，成為孤立住宅區，與其他社區隔離，也剝奪了這些社區民眾經濟發展的機會。

研究顯示，1957年聯邦補助高速公路法案 (1957 Federal Highway Aid Act) 推出後20年，100萬名以上民眾失去家園，另外47萬5000戶以上人家被迫遷離家園。

現在各地州府與地方政府開始設法彌補過去所犯錯誤，設法重新銜接這些因發展交通遭孤立的社區。加州眾議會議長雷登 (Anthony Rendon) 指派代表聖地牙哥 的民主黨眾議員阿瓦雷茲 (David Alvarez) 擔任新成立的重新銜接社區特別委員會 (Select Committee on Reconnecting Communities) 的主席。

阿瓦雷茲接受媒體訪問時，以他所代表的聖地牙哥選區說，許多加州社區，如聖地牙哥的羅岡高地 (Logan Heights) 以及雪曼高地 (Sherman Heights) 皆遭當時聯邦高速公路系統破壞，他將集中精力，重新銜接這些孤立的社區，同時以推展可負擔住宅，發展新社區，改善民眾生活。

聯邦政府發展全國性高速公路系統，確實將全國各大都會、城市連接起來，民眾或運輸公司可以輕易開車到全國各地，然而許多有色族裔社區與低收入民眾無法享受這些利益，反而承受更大的負面衝擊，如嚴重空氣污染、遠離工作機會，地方商業發展也因交通隔離遭到傷害。

聯邦政府也注意到這個問題。加州聯邦參議員帕迪拉 (Alex Padilla) 日前宣布，聯邦政府將撥款3600萬元，進行全國性連接社區計畫。計畫內容包括設計、拆除、重建遭公路基礎建設所分離的街道或者公園等。

專款將協助改善以下加州社區。

撥給長堤市 (Long Beach) 3000萬元，重新改建西海岸線大道 (West Shoreline Drive)，拆除路障，改善銜接長堤市區與自然保護區的交通。

提供200萬元給巴沙迪那市 (Pasadena) 重建I-710公路。

提供200萬元給聖荷西市，將蒙特瑞路 (Monteray Road) 從快速公路改建成市區大道，除了綠化此市區大道外，另加設單車專用道。

提供68萬元給屋崙的加州交通局計畫，研究重新銜接I-980公路各社區的種種辦法。

提供60萬元給佛萊斯諾市 (Fresno)，用以興建跨越99號公路與Parkway 路的人行陸橋。