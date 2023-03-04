參議員：加州工資應計算最低生活需求

新參議員的首要任務：計算加州人的生活工資。（美聯社）

雖然加州 15.50元的最低工資在全國已是最高的工資之一，但在昂貴的洛杉磯 ，甚至加州大多數地方，仍是不夠的。什麽才是足夠的生活費，這是新任州參議員帕迪拉（Steve Padilla）提出的一項新法案所要尋求的問題：SB 352法案要求官員計算該州各個縣的居民需要賺多少錢才能支付基本需求。

帕迪拉說：「我認為你有一個非常強大的工具，利用它就有可能開始制定一些明智的政策，他來自朱拉維斯塔（Chula Vista），代表聖地牙哥、帝王、河濱和聖伯納汀諾市縣的部分地區」。

「也許可以審視一下我們的一些社會安全網計畫的一些合格門檻標準，也許它可以是專門針對加州，並與住房工資掛鉤，而不是一個包括堪薩斯或阿拉巴馬州 等地的全國性標準；也許有辦法可以與很大規模的雇主合作，以使他們能夠保證他們勞動力中的每個人都能得到住房工資，而不僅僅是最低工資」。

帕迪拉也認識到，他的計畫可能會招來批評者，但他認為在打擊加州的工資不平等問題上，「知識就是力量」。

「每個人都應該關注現在的情況，這包括商業界，因為我們正在失去勞動力。我們正在失去那些本可以發展他們的技能、增加他們的教育、使他們的勞動力更有市場的人，但他們卻在每周工作90個小時來勉強度日」，帕迪拉說。

「我真的想考慮如何能夠幫助人們成為商業界的合作夥伴，以幫助發展我們的勞動力，使他們保持競爭力和市場地位」，帕迪拉說。「使努力工作的人有能力滿足他們的基本需求，並在此基礎上發展和繁榮。這就是社會契約，而目前狀況對我們加州越來越多的勞動力來說是行不通的。我們可以做得更好」。