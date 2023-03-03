配合國稅局 加州災區報稅期延至10/16

加州2日宣布配合美國國稅局政策，將風暴災區納稅人的報稅截止日期延長到10月16日。（Getty Images）

加州 2日宣布配合美國國稅局 政策，將風暴災區納稅人的報稅 截止日期延長到10月16日。

國稅局上個月第二次延長了加州風暴災區居民的報稅截止日期。加州州長紐森（Gavin Newsom）2日宣布，加州決定配合國稅局政策，將加州的報稅截止日期也延長到10月16日。

會計師李中（Jong Lee，音譯）表示，加州和聯邦的報稅截止日期如果不同，會使許多民眾的申報變得複雜，而且因為要根據兩個不同的截止日期申報，會增加支付給會計師的費用。李中認為，如果加州不配合國稅局的新申報截止日期，紐森在加州的民望可能下降，這是其政府不希望見到的。

獲得國稅局批准延長申報截止日期的地區，所有居民和企業都有資格延後報稅，即使他們沒有直接受到惡劣天氣的影響。

從聯邦層面來說，10月16日的申報截止日期適用於原本在4月18日到期的2022年個人所得稅申報、在3月15日和4月18日到期的2022年企業申報，以及原本在1月17日和4月18日到期的季度預估稅款支付。國稅局表示，繳納季度預估稅金的個人可以跳過原先在1月17日到期的第四季度付款，將它歸入2022年的申報中。