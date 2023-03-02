民調：70%選民 不希望紐森明年選總統

根據昆尼皮亞克大學的民調，約七成加州選民不希望紐森在2024年參選總統。（美聯社）

一項最新民調顯示，大部分加州 選民不希望州長紐森 （Gavin Newsom）在2024年出馬競選美國總統。

這項由康乃狄克州昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）1日公布的民調發現，約七成加州選民不希望紐森參加即將到來的總統選舉，只有22%的人表示希望。

若以受訪者黨派細分，在民主黨選民中，只有35%的人表示希望看到紐森出馬競選總統，54%的人表示不希望。共和黨選民的反應並不讓人意外，高達九成的受訪者表示不希望看到紐森參選。

昆尼皮亞克大學民調分析師馬洛里（Tim Mallory）談到民調結果時說：「加州選民明白告訴州長：如果你有意尋求沙加緬度以外的更高職位，我們並不支持。」

去年，由於民主黨人擔心高齡80的拜登 競選連任的前景，有關紐森參選總統的猜測層出不窮。儘管紐森一再否認會在2024年出馬競選總統，但他經常挑釁佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）和德州州長艾伯特（Greg Abbott），甚至動用選舉資金在這兩州的有線電視和報紙上刊登廣告攻擊他們。

一些民調顯示，如果拜登放棄競選連任，紐森和副總統賀錦麗將是最有可能獲得民主黨提名的2024年總統候選人。

不過，在民主黨在去年期中選舉避免了重大失敗後，關於在2024年換掉拜登的討論開始減少。儘管選民擔心拜登的年齡，但民主黨官員大多表態支持拜登，幾乎可以肯定拜登會再次參選。

除了詢問加州選民希不希望紐森在2024年參選總統之外，昆尼皮亞克大學這項民調還要求受訪者，選擇他們認為加州目前面臨的最迫切問題是什麼。結果顯示，22%的人認為加州現在最嚴重的問題是遊民，17%的人認為是可負擔住房，10%的人認為是通貨膨脹。