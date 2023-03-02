3月仍是雨雪天候 盼改善今夏缺水

國家海洋暨大氣總署對全美3月間降雨量的預估，加州的降水明顯多於以往。（國家海洋暨大氣總署提供）

加州 近期面臨大量降雪 、降雪，氣象專家預估，3月後雨雪型態仍將繼續。往好處說，如果氣溫維持低檔，高山積雪將會增加，有助改善夏季缺水的問題；但萬一來的是較為溫暖的水氣團，積雪提前融化，不只可能出現淹水，還可能影響夏季供水情況。

國家氣象局（NWS）專家告訴洛杉磯時報，加州今年面臨的天氣型態很難預測，只能希望3月不會出現最糟的狀況，即融雪大量增加。2022年10月，氣象專家預估這個冬季將非常乾燥，但結果卻是濕漉漉。整體山區積雪已經達到正常值的186%，內華達山脈南部更達224%；水庫也頗有進帳，沙斯塔湖（Lake Shasta）的水量已兩倍於兩個月前。

國家海洋暨大氣總署（NOAA）預期，加州未來30天的雨雪量仍將更於平均值，同時氣溫也應該維持低檔。但氣象專家的分歧點就在於，氣溫的預估是否準確。一部分專家認為，低溫 將會帶來更多積雪；但一部分則認為，將要到來的大氣河有20%的可能將會帶來溫暖又強的氣流，萬一又像1月那次，就可能導致洪患。

不過，最樂觀的預估是，平地的降雨繼續，高山的積雪加厚，加州就能維持目前的狀況，今年的夏天可望不那麼乾。目前而言，美國乾旱監測局（U.S. Drought Monitor）已經將加州全區都排除在嚴重乾旱之外，雖然還有33%在D2級相當乾旱（severe drought）的範圍內，但52%都已經成為D1級溫和乾旱（moderate drought），15%降到D0級的異常乾旱（abnormally dry）。

北加德諾特縣（Del Norte County）甚至完全脫離乾旱狀態。這種現象是2020年以來首見。另外，山區積雪也使得加州供水計畫（State Water Project）預估轉趨樂觀，2022年12月預估只能對29個下屬機構提供5%的水量，但目前已經可以提高到35%。