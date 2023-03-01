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一分鐘看加州／聖安德列斯斷層 8.3強震是上限

編譯胡立宗／綜合報導
聖安德列斯斷層的位移方式。（美國地質調查局提供）
聖安德列斯斷層的位移方式。（美國地質調查局提供）

加州地震頻傳，最主要的原因是美洲大陸與太平洋板塊之間的聖安德列斯斷層（San Andreas Fault）縱貫加州，而聖安德列斯斷層又衍生出許多分支，北加的海沃斷層（Hayward Fault）就屬於美國地質調查局（USGS）認定的高危險斷層之一。

聖安德列斯斷層位移後地表的明顯裂縫。（美國地質調查局提供）
聖安德列斯斷層位移後地表的明顯裂縫。（美國地質調查局提供）

聖安德列斯斷層南起沙頓海（Salton Sea），北迄蒙多西諾角（Cape Mendocino），長約800哩，幾乎全加州都在它的影響之下，也是全球地層活動最為頻繁的區域之一。自1857年特洪堡（Fort Tejon）規模7.9的地震開始，其後的1906年舊金山規模7.8地震、1989年洛馬普里塔（Loma Prieta）規模6.9地震，2019年南加規模7.1地震，次次都帶來嚴重災損。

加州曾經出現過地震的地區。（美國地質調查局提供）
加州曾經出現過地震的地區。（美國地質調查局提供）

聖安德列斯斷層屬於平移位移，美洲版塊與太平洋板塊平行交錯，太平洋板塊不斷往北移，美洲版塊則相對往南。以1906年的舊金山地震為例，震後的道路、建物都至少移動了數呎，托馬雷斯灣（Tomales Bay）更是位移了21呎。板塊移動後，地表更出現明顯縫隙。

聖安德列斯斷層雖長，但各段之間不太容易連動。（美國地質調查局提供）
聖安德列斯斷層雖長，但各段之間不太容易連動。（美國地質調查局提供）

理論上，斷層越長，出現強震的機率越高，但是規模10.0或更大的地震卻很難出現在聖安德列斯斷層上。因為雖然通稱聖安德列斯斷層，但實際上由各小段組成，南加的地震很難引發北加的連動，反之亦然，正因為斷層長度不夠，因此加州的強震往往只對北加、中加或南加局部地區發生影響，而不至於全州同時受災。同時，雖然電腦模擬狀況下，聖安德列斯斷層可能出現規模8.3的強震，但超過此限則非常不可能。

地震 加州 南加

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