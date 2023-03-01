小心AI搶飯碗 10行業拉警報

一份新出爐的報告列出了最可能被AI替代的十種工作，並指出加州將會受到最大影響。（圖片由AI繪畫程序Midjourney生成）

「它將改變我們的世界。」這是微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）對ChatGPT 做出的評價。

ChatGPT是一款由微軟支持、總部位於舊金山的OpenAI開發的聊天機器人，可以對用戶的問題做出非常近似人類反應的回答，它可以在幾秒內，將通常需要花數小時才收集得到的訊息整理出來。

蓋茲最近說：「到目前為止，人工智慧 只能讀寫，還無法了解內容。像ChatGPT這類新應用程式，可以透過幫助開立發票或寫信，來提高辦公室的工作效率。」

不過，人工智慧提供的效率將免不了導致失業。如果是從事收銀員、客戶服務代表或會計工作的人，最好做好心理準備，因為NetVoucherCodes最近公布的一份報告指出，這些是最有可能被人工智慧取代的三大工作。如果住在加州 ，將面臨雙重打擊，因為這些工作在加州最多。

NetVoucherCodes使用usawage.com 2022年公布的美國各州「前200大熱門工作」（Top 200 Popular Jobs）數據，然後要求ChatGPT提供每個工作的人工智慧和自動化風險，以及人工智慧提高這項工作生產力的可能性。

報告指出，加州是工作被人工智慧取代風險最高的州。（美聯社）

報告指出，加州有32萬1900個工作職位面臨被人工智慧取代的高風險，另外有120萬個工作職位處於中等風險。在自動化領域方面，加州有超過200萬個工作職位處於高風險，近400萬個工作職位處於中等風險。

在這兩大領域中風險排名較前的州還有德州、紐約州、佛羅里達州、俄亥俄州和賓州。

NetVoucherCodes列出的美國十大最可能被人工智慧取代的工作是：1. 收銀員（超過330萬個職位）、2. 客戶服務代表（超過270萬個職位）、3. 會計 （99萬1047個職位）、4. IT技術員（69萬零525個職位）、5. 發票開立員（47萬7349個職位）、6. 人事助理（38萬4826個職位）、7. 律師助理（33萬6250個職位）、8. 法務專員（33萬4340個職位）、9. 理賠評估員（31萬4300個職位）、10. 行政助理（30萬4678個職位）。

報告表示，隨著無人駕駛汽車、自助結帳、自助加油站成為常態，機器人無處不在是早晚的事。「當你可以使用一個從不休息、不會要求加薪的機器人時，誰還需要銷售助理？」

報告沒有指出這些工作何時會被科技取代，但數字顯示，未來大量失業是不可避免的。

中國某科技大廠的招聘經理孫女士在閱讀報告後指出，自助結帳系統已導致收銀員和客服專員職位減少，很容易理解它們位列前兩名的原因。孫女士還說，基礎的IT工程師也確實可能被替代。根據多家外媒報導，ChatGPT的編程能力堪比谷歌三級工程師，也就是說AI可勝任平均年薪18.3萬美元的工作。孫女士表示，目前AI缺乏的是創造力、思辨能力和解決問題的能力，這也是人類暫時無法被替代的智慧。

南加州創新聯盟（Alliance for SoCal Innovation）執行董事威爾森（Andy Wilson）承認，人工智慧和自動化已經在職場造成破壞。

威爾森說：「想想工業時代和今日農業，科技進步總是伴隨著混亂，但新技術創造的生產收益最終都造福了社會。」

報告還列出了目前不太可能被AI替代的工作，包括首席執行官、金融經理（financial manager)、專科醫生(specialist medical practitioner)、學校校長和高級警官等。