加州2007年後出生者 恐終生買不到菸

2007年後生在加州，那你可能成年了也買不到菸。（本報資料照片）

紐西蘭先前已經立法規定，逐年提高抽菸的年齡門檻，形同2009年元旦後出生的人，終生都無法合法購買菸品。加州 眾議會也準備討論類似法案，一旦通過，加州的合法購菸年齡門檻也將逐年提高，2007年元旦後出生的人，都將無法在加州合法買菸。

眾議員 Damon Connolly起草的Assembly Bill 935，要求禁售菸品給2007年元旦與其後出生的人。換言之，2029年起，滿22足歲的人才能購菸，2040年起，33歲以上的人才能買菸。AB 935預計3月17日進行委員會初審。

AB 935禁制的菸品包括，香菸（cigarette）、雪茄（cigar）、小雪茄（little cigar）、嚼菸（chewing tobacco）、菸絲（pipe tobacco）、電子菸油（vaping liquid），與其他相關物品。販售菸品給新法定義的「未足齡人」也將面臨更嚴重的罰則，包括罰鍰增加、吊銷執照等。

菸商如Premium Cigar Association等當然跳出來反對，主張AB 935侵害人權，反菸者只是想要完全消滅製菸產業，立論並非基於科學基礎，而只是政治宣傳。但Damon Connolly還是堅持，她的草案是為了保護下一代，已經開始抽菸的人還是有菸可抽，但小孩們不應該再接觸容易成癮的菸品了。