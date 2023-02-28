加州社區學院系統 首位南亞裔女總校長

加州社區大學系統任命首位女性南亞裔克里斯提安(圖中)擔任總校長。(圖取自加州社區大學官方臉書)

加州社區大學系統(California Community Colleges)是全美最大的社區大學系統，日前任命首位女性南亞裔 總校長克里斯提安(Sonya Christian)為第11任加州社大領導人。

今年56歲的克里斯提安自2021年7月以來、擔任肯恩社區學院學區 (Kern Community College District)三所學校總校長。她是社區和初級學院認證委員會的前任主席，並在全州性組織「Campaign for College Opportunity」以及加州高等教育諮詢委員會公共政策機構服務。

加州社區大學系統擁有140億元經費，共有116所社區學院，180萬名全職與半職學生。

加州社區大學校委會在全國範圍進行為期七個月的遴選之後，選擇克里斯提安為新任總校長，她將於6月1日接任卸任總校長歐克力(Eloy Ortiz Oakley)。

校委會指出，克里斯提安於2015年領導一個全州聯盟，協助20所社區大學項目獲得捐款，輔導學生更容易進入四年制大學。加州最終投資1億5000萬元在此項目。

不同於加州州立大學與加州大學 系統，加州社區大學系統由當地校董管理。總校長職責通常是協助執行全州範圍內計畫，以實現加快獲得學位與證書的目標、並提高社區大學轉學率。

克里斯提安畢業於印度喀瑞拉大學(University of Kerala)，將成為首位領導社區學院系統的南亞裔總校長。她擁有南加大應用數學碩士、洛杉磯加大博士學位。她於1991年加入Bakersfield College數學系教職、之後擔任系主任與院長、直到2002年離開前往俄勒岡。在Lane Community College期間擔任過各種行政職務，2013年回到加州中谷地區Bakersfield College擔任校長。2021年擔任肯恩社區學院學區總校長。