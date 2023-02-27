加州投資86億 推動儲存雨水

加州州府宣布投資86億元，推動各項儲水行動，確保儲存暴風雨所帶來的龐大水量。（美聯社）

加州 州府宣布投資 86億元，推動各項儲水行動，確保儲存暴風雨所帶來的龐大水量，如此乾旱季節來臨時，社區民眾與自然環境可動用這些儲存用水。加州供水政策 (California’s Water Supply Strategy) 各項行動包括：

一、加州州長紐森 上周簽署行政命令，協助加強加州於雨季期間，儲存暴風雨帶來的雨水。命令中提出的儲水行動計畫包括推動地下水儲存，以及其他儲水方法。

二、州府計畫增加至少50萬畝呎 (acre-feet) 地下水儲存量，每年動用約10億元經費，發展儲存8萬8000畝呎地下水功能。

三、充實儲存雨水功能。州府計畫推動67個儲存暴風雨雨水計畫，精簡儲水許可申請過程，確保大型暴風雨來襲時，能夠充份除存天降甘霖。

四、加州目前展開七個地方性儲水計畫，將加州目前儲水功能增加277萬畝呎，這大約是佛爾森湖 (Folsom Lake) 的三倍水量。此外州府目前整展開將San Luis 水庫容水量擴增13萬5000畝呎計畫。

五、推動清楚、規模龐大的儲水目標。州府目前推動142個改進儲水、提供足夠用水目標，也推出目標清楚的儲水藍圖，其中包括擴大25萬畝呎市區雨水儲存量，另增加400萬畝呎的地下水儲存功能。

六、地下水基礎建設現代化。加州目前展開將其老舊輸水功能現代化工程，這將有助於長期儲存用水，疏導暴風雨水進入加州儲水體系。

加州議會與紐森州長承諾將投資歷史性的86億元儲水基金，營建充實供水系統，州府將積極展開行動，迎戰不良氣候對加州供水產生的各種衝擊。另紐森州長另外提出保護洪患的2億200萬元基金，以及1億2500萬元的因應乾旱問題基金。