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男稱勁球彩券被盜 提告20億元得主

編譯陳盈霖／綜合外電報導
去年11月開出20億頭獎的勁球彩券出現爭議。（KTLA 5）
去年11月開出20億頭獎的勁球彩券出現爭議。（KTLA 5）

據洛杉磯KTLA 5電視台報導，去年11月開出20億頭獎的勁球（Powerball）彩券出現爭議。根據TMZ報導，一名男子聲稱日前中獎20億4000萬元的勁球彩券，是從他那被盜走，該男子正對贏得歷史性頭彩的大贏家和加州彩券局提起訴訟。

這張彩券於去年11月開出，得主卡斯楚（Edwan Castro）直至今年2月中旬才出面領獎。

卡斯楚也沒有出席在沙加緬度（Sacramento）加州彩券局（California Lottery）總部舉行的記者會。除了他的名字外，沒有其他相關訊息。

彩券局官員表示，卡斯特選擇接受9億9760萬元一次性付款。

然而，這張彩券卻出現糾紛。一位名叫里維拉（Jose Rivera）男子，對卡斯楚和另一名僅被稱為「瑞吉」（Reggie）的人提起訴訟。

里維拉稱，他在去年11月7日，即20億元彩券開獎的前一天，在南加州艾塔迪那（Altadena）的喬服務中心（Joe's Service Center）購買彩券，也就是大獎開出的地方。根據TMZ獲得的法律文件，他指控卡斯楚當天偷了那張彩券。

「在號碼開出後，（里維拉）說，他試圖讓瑞吉歸還據稱上面有中獎號碼的彩券，但無濟於事。」TMZ報導稱。

這家媒體補充道，「拒絕被勒索的里維拉，向加州彩券局和執法官員講述這起盜竊指控，要求在支付這筆錢之前進行調查。」

對此，加州彩券局發言人貝克（Carolyn Becker）向KTLA發表聲明：「加州彩券局無權調查其買家的犯罪活動，此類指控只能由當地執法機構進行調查。若當地執法機構調查此類指控時，彩券局唯一職責，是通過回答問題或提供法律允許的證據進行協助。

此外，在大贏家的審核過程中，加州彩券局對自己的審核過程充滿信心。彩券局仍相信，卡斯楚是2022年11月勁球開獎、奪得20億4000萬元獎金的合法得主。」

加州 勁球 南加

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