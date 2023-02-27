政治獻金法案 遭挑戰

州參議員 葛拉哲 (Steve Glazer) 去年提出的SB 1439法案、擴大禁收政治獻金的對象，在兩黨支持下以全數無異議票數順利過關。法案審議過程中，也未出現遊說團體出面抗議情形。法案作者葛拉哲當時說：「這是加州 過去50年來，最重大的政治改革。」而今一些團體提出抗議，甚至向法庭提出控訴。

許多商界組織強烈反對該法案。營建業、餐飲業，以及大型零售商 代表對州府選戰管理專員提出法律控訴，指出法案內容違反選戰資金規則、地方民選官員的自由言論權，以及樂意捐獻的利益團體權利。

原告除了商界集團外，尚有沙加緬度地區的縣議員休姆 (Pat Hume)、Rancho Cordova市議員蓋特伍德 (Garrett Gatewood) 。提出法案的州參議員葛拉哲為民主黨員，代表核桃溪 (Walnut Creek) 地區。

自從1980年代初期，加州公家機關的理事會或委員會成員，不得從過去曾有商務來往的民眾或組織收取選戰獻金。葛拉哲所提SB 1439法案將限制範圍增加到民選官員，包括市議員與縣議員在內。

法案今年元月一日生效之後，民選官員過去曾從某商界組織收取250元以上政治獻金者，如面臨與同樣商界組織相關議案投票時，必須主動迴避，或者繳回其過去接受獻金。商界團體包括餐廳業者申請營業執照等。葛拉哲去年推出AB 1439法案時，得到許多政府透明化組織支持。

而今許多商界組織強烈反對該法案，營建業、餐飲業，以及大型零售商代表對州府選戰管理專員提出法律控訴，指出法案內容違反選戰資金規則、地方民選官員的自由言論權，以及樂意捐款的利益團體權利。

加州選民教育與政府監督機構「共同事物」(Common Cause) 執行長史坦 (Metha Stein) 說，南加州大麻業公司Lynwood參與法律控訴，指出SB 1439法案牽涉過廣，成為許多商業集團的法律障礙，同時也困擾地方政府官員。

加州房地產協會總裁米其林 (Rachel Michelin) 指責該法案有雙重標準，因為州府議員沒有「付費參與」(pay-to-play) 的限制。葛拉哲同意，州議會一般不會處理申請營業許可相關事宜。