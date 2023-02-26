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舞星槍案後 小商家：一夜間沒了客人

編譯陳盈霖╱綜合外電報導
蒙市1月發生大規模槍案後，周圍商家感受到槍案帶來的經濟影響。(AP）
蒙市1月發生大規模槍案後，周圍商家感受到槍案帶來的經濟影響。(AP）

巴沙迪那星報報導，今年農曆除夕夜1月21日晚，蒙市發生大規模槍案的夢魘，至今仍圍繞在市民心中，許多小商家深刻感受此事件對經濟的影響，不少業者形容「一夜之間沒了客人」。

代表巴沙迪那、蒙市的聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）和美國小企業管理局（SBA）局長古茲曼（Isabel Casillas Guzman）24日訪問社區時，當地商家、民眾和她們會面，尋找支持蒙市企業的方法，度過悲劇餘波。

在2019年4月，在嘉偉路（Garvey Ave.）上，槍案發生地「舞星」舞蹈社（Star Ballroom Dance Studio）旁開設傳統桂林麵館的吳振（Zhen Wu，譯音）說，儘管疫情最嚴重時業務舉步維艱，但槍案發生後，情況卻變得更糟，「餐廳客人，一夜之間消失」。

「我們仍在努力適應與處理所發生的事，這個距離，離家有點近」他說。

趙美心和古茲曼當天沿著嘉偉路走訪沿途商家，直接聽取他們關於悲劇帶給他們的影響，當前緊迫需求與長遠挑戰，如新冠肺炎影響等。

本身也是聯邦眾議院小企業委員會（House Small Business Committee）成員的趙美心說，她「致力促進我們經濟支柱，小企業。特別是那些由女性、亞裔、英語水平有限和其他服務不足群體所擁有的商家企業等。我很感激他們對社區提供服務與支持。」

根據城市研究所（Urban Institute）2017年一項研究，槍枝暴力會顯著降低房地產價值，導致企業主減少，甚至失業。據估計，該事件將使房屋價值升值放緩4%。

趙美心是槍枝管制狂熱支持者。2021年3月，這位前蒙市市長參與「減少槍枝暴力的憲法和嘗試性步驟」聽證會並發表看法。

「更強而有力的槍枝法律，意味著減少槍枝死亡」她在寫給參議院司法委員會的信上說，「這是多項研究證實的事實。當我們知道我們可以做很多事情時，我們不能再表現得好像我們無力阻止大規模屠殺。」

當地另一家業者House of Ginseng店主Vanessa Joe也分享他們的故事。該業者主要提供各種草藥與新鮮農產品、維生素等，「槍案發生第一週，我們有幾天沒開門營業」她說，「整個星期，停車場基本上是空的。」

對此古茲曼向她保證，SBA會支持她。SBA區域辦事處通過多種語言顧問提供支持，包括幫助他們獲得負擔得起的資本計畫技術援助。雖然許多與疫情相關計畫都結束，但業者仍可獲得包括貸款、補助和投資等其他援助。

古茲曼本身在蒙地貝婁長大，家人仍住在聖蓋博谷附近，當天她也回憶在蒙市和哥哥在當地上游泳課。「這是個充滿文化多樣性的社區，我知道它有著非常強大的社區和家庭體驗。」

趙美心 疫情 貸款

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