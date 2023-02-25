電動車增15倍 挑戰加州電網

加州在未來十年迅速提高電動汽車及卡車的銷售量，對不確定是否有足夠的電力為它們供電。（美聯社）

隨著加州 在未來十年迅速提高電動汽車 及卡車的銷售量，對一個關鍵問題的答案仍然不確定：是否有足夠的電力為它們供電？

州政府官員聲稱，如果能夠快速建設大規模的海上風電和太陽能發電站，並且車主能在非高峰時段為他們的汽車充電，預計2035年加州道路上的1250萬輛電動車 將不會對電網造成壓力。但也有人說是不現實的。

根據一項新法規，2026年在加州銷售的新車型中，有35%必須是零排放的，到2035年將增加到100%。這意味著該州必須將其發電能力提高三倍，並以過去十年幾乎五倍的速度部署新的太陽能和風能。

根據加州法律，加州必須在2045年前將其所有電力轉為可再生能源，而該州的最後一座核電站惡魔峽（Diablo Canyon）將於2030年關閉。預計到2035年，加州道路上的電動車將增加15倍，它們所消耗的電力將成倍增長。

但加州能源委員會（California Energy Commission）表示，盡管從2022年的1%躍升至2030年的5%和2035年的10%，這仍將是高峰時段使用的所有電力中的一小部分，表示有信心對其進行規畫。

專家稱，只有在幾個因素一致的情況下，才能實現增加零排放汽車銷售和實現無碳未來的雙重目標：車主必須避免在傍晚時分給汽車充電、必須有超過一百萬個新的充電站投入使用、海上風電場（目前在加州還不存在）必須迅速產生大量的能源。

根據加州能源委員會的說法，到2045年，太陽能和風能的總和必須翻兩番。加州的目標是在未來25年內每年至少建設6千兆瓦的太陽能和風能以及電池儲能，考慮到實際操作，這一目標也是令人生畏的。

隨著電動車的激增，對公共充電樁的需求也將增加。到2030年，800萬輛汽車將需要大約120萬個充電器。目前全州只安裝了約8萬個公共充電樁，目標是到2025年達到25萬個，資金來自今年預算中用於電動車激勵計畫的89億元投資。此外，加州去年還收到了3億8400萬元的聯邦資金，以幫助其建設一個6600哩的全州充電網絡，並在2030年前部署120萬台充電器。