頂不住通膨 史丹福學費將漲7%

史丹福大學標誌性的建築——鐘樓。（記者丁曙／攝影）

據「高等教育內幕」（Inside Higher Ed）23日消息，美西最著名的史丹福大學 (Stanford University)新學年將大學本科學費提高 7%，理由是通貨膨脹 已經擠壓了美國各地的教育機構和學生，但校方同時也會擴大財務援助。目前史丹福大學新生每年費用約8萬2000元，包括食宿費和列出的學費。

去年史丹福大學理事會才批准調漲學費4%，現在又顯著提高。專家表示，史丹福大學大幅調漲學費應是例外，但預計未來幾個月還有其他大學陸續跟進。隨著學費上漲，沒有雄厚財力的大學生們，都會感受到通貨膨脹的痛苦。

史丹福大學的許多學生希望，校方能將免學費、食宿費的家庭收入門檻，從目前的7萬5000元提高到10萬元。據史丹福大學網站，家庭年收入在10萬至15萬元之間的學生，至少可以享受免學費。

史丹福大學一位發言人通過電子郵件指出，「史丹福大學多年來一直致力於提供足夠的獎學金支持，以便父母年收入低於某個門檻且家庭資產屬於該收入水平的學生，不必支付學費、住宿費或伙食費。從2023-24學年開始，這個家庭收入門檻將從7萬5000元提高到10萬元。

此外，史丹福大學的援助計劃將考慮到當前接受基於需求的經濟援助的學生學費增加；那些家庭經濟狀況沒有改變的學生預計支付的金額與今年相同，而家庭收入低於10 萬元的人可能會減少。」

根據史丹福大學網站，該校大約三分之二的學生獲得某種形式的經濟援助。即使是家庭收入超過15萬元的學生，也可能會「根據家庭財務狀況按比例遞增」獲得資助。

教育部 綜合高等教育數據系統顯示，在2020-21學年，來自家庭收入超過11萬元的全時制新生，平均每年支付學雜費4萬2108元；收入在7萬5001元至11萬元之間的家庭，僅支付學雜費9562元。