加州電動車充電器普及度 全美第2

根據研究，加州電動車充電器普及程度排名全美第二。（美聯社）

根據一項對美國電動車 充電基礎設施的最新研究，加州 電動車充電器普及程度排名全美第二，僅次於佛蒙特州。

這項研究是由汽車 資訊網站iSeeCars所進行，分析美國各地每個電動車充電器有多少居民分享，並將數據根據州和城市細分進行排名。

iSeeCars指出，由於汽車充電對民眾來說愈來愈重要，因此，美國電動車新車在市場上的占有率，過去兩年從2.7%增加到6.4%。

iSeeCars的分析數據顯示，以沙加緬度-士德頓-莫德斯度都會區（Sacramento-Stockton-Modesto）為例，每1111名居民有一個汽車充電器，比全國平均每2280名居民有一個汽車充電器高出51.3%。全加州平均為每881名居民就有一個汽車充電器。

全美汽車充電器普及率最高的都會區是舊金山-屋崙-聖荷西，平均每465名居民就有一個汽車充電器。普及率最低的都會區是密蘇里州的聖路易斯，平均每5787名居民才有一個汽車充電器。

此外，邁阿密-佛特-羅德岱堡都會區排名第15，平均每1691名居民有一個汽車充電器。

在州排名方面，佛蒙特州是美國汽車充電器普及率最高的州，平均每703名居民有一個汽車充電器。密西西比州是汽車充電器普及率最低的州，平均每9275名居民才有一個汽車充電器。

出人意料的是，以高科技業著稱的德州在這項排行榜中僅排名第36，平均每4597名居民才有一個汽車充電器。

iSeeCars的執行分析師布勞爾（Karl Brauer）說：「許多駕駛人即將購買他們的第一輛電動車，希望改開電動車的消費者應該考慮居住地充電基礎設施普及程度的問題，以了解他們現在和不久的將來，會與多少潛在電動車車主競爭充電器。」