槍手陳友艮 並非舞星老師

案發後坊間傳言槍手陳友艮（Huu Can Tran，音譯）多年前曾在舞星任教，但在工作中受到排擠是他此次濫殺無辜的原因之一。對此梁卓表示，在她獨資接手舞星的多年中，從來沒有聘用過這個人，至少最近十年來，他不是舞星的舞蹈老師。

梁卓透露，案發後警方曾向她瞭解槍手與舞廳可能的關係。最開始她完全認不出警方提供的照片上那個戴毛線帽的老人是誰，直到後來警方提供了槍手年輕時的照片，才認出他曾經到過舞星，大約十年前見過有印象，但已多年沒有再見過。

梁卓表示，從2017年獨資盤下舞星後，晚上如果有舞會，她自己一般都會在場，但幾乎沒有見過這個人。疫情 三年舞星沒開，沒有見過這個人。疫情後星期六晚上對公眾開放舞會時，自己都在場，對這個人也沒有印象。她表示，舞星和周邊的一些舞廳不一樣，疫情後舉辦舞會的情況和疫情前也大不一樣，並不是天天都開放舞會。

她說，多年前見到的那個人（陳友艮），當時他是以客人的身分來跳舞的，並非舞蹈老師。「很多人感覺自己會跳舞就可以當老師，但那都是不收錢的」。她表示，就像很多人自己愛跳舞，會跳舞，互相熟悉了，也喜歡給別人指點一下，不收錢，屬於那種免費的老師，尤其是跳交際舞通常都是男生帶舞，女生跟隨，所以男生從旁指指點點，出左脚還是右脚，就很容易被女生就稱為老師。梁卓表示，舞星從來沒有正式聘用老師，舞蹈老師們都是領1099表，他們不是舞廳的正式員工，老師們都是獨立的，他們到處教學，不少舞蹈老師同時在不同的地方獨立教學。

梁卓表示，她接手舞星這麼多年，陳友艮也從來不是他們的團體課老師。至於他是否曾經在在她接手以前的舞星擔任過老師，自己不知道。她表示，這些年舞星的老師大多來自俄國 和美國，華人 老師很少，除非人工特別便宜，幾塊錢帶大家運動的，有可能使用，但高收費的私教課程，幾乎沒有華人老師。

她表示，以前見到陳友艮來，都只是點頭之交，互相之間沒有什麼交談，並不知道他跟誰跳舞，是不是有固定的舞伴等等。但印象中他好像不是很愛講話，比較沉默和安靜，但喜歡給女生指指點點。