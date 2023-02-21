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持球棒打砸西裔攤販、威脅放火 華裔副總遭肉搜被捕

記者王若然／聖荷西綜合報導
Kenny Ho威脅商販離開。（網路截圖）
Kenny Ho威脅商販離開。（網路截圖）

近日，北加州一名何姓華男持棒球棒襲擊一名西裔商販的視頻刷爆網路。視頻中該華男多次用球棒擊打商販的攤位及車輛，要其離開，還威脅要點燃攤位。視頻在網路上發酵後，該華男被網友「人肉」，被罵種族主義者。目前華男已被警方拘捕。根據華男的LinkedIn，他還是柏克萊加大電腦科學專業的高材生。

根據ABC的報導，事件發生在18日早晨，地點位於聖荷西（San Jose）Old Bayshore Highway 1400號街區。在受害者桑切斯（Carlos Sanchez）發布在社群媒體的視頻中，一名身著Intex Auto Parts汽修廠工作服，戴著眼鏡的華裔男子衝過來，拿著球棒威脅桑切斯離開，並敲擊他的攤位和車子。華男叫喊著「快離開，你這是違法的。」還拿起燃燒劑威脅要燒了攤位。

桑切斯介紹說，自己的小攤位設在華男工作的汽修廠以外的位置，並未影響其生意。他已經在那裡擺攤六個多月，每天約賺50元。他有四個孩子要養，這份生意對他很重要。

該視頻在Tik Tok等社群媒體上走紅，不少網友紛紛譴責該華男的行為，稱其為種族主義者。事件發酵後，大量網友湧入華男工作的Intex Auto Parts汽修廠Yelp網頁中給一星差評。

警方目前以「危險武器襲擊他人罪」和「劫車」（Carjacking）逮捕這名華裔男子。並稱他今年43歲，姓何（Ho），但未透露其他身分信息。警方也未公布何姓男子攻擊西裔小販的原因。

從其Linkedin帳戶和網路資料可以看到，男子全名為Kenny Ho，其工作的Intex Auto Parts是家族企業。Intex Auto Parts中文為萬達汽車配件公司。目前Kenny Ho任職經理兼副總裁。他已在這裡工作超過22年。在1997年至2001年間，在柏克萊加大（UC Berkeley）攻讀電子工程電腦科學的學士學位。

在2015年一家華人媒體的報導，稱這家汽配廠為灣區亞裔最大的汽車配件廠。當年是其創立35周年。Kenny Ho是這家汽配廠的第二代掌門人。其父親Fred Ho是來自台灣的移民，來美攻讀研究生學位，創辦了這家汽配廠。Kenny Ho在接手這家公司後，進一步將企業做大。

Kenny Ho威脅商販離開。（網路截圖）
Kenny Ho威脅商販離開。（網路截圖）
43歲的Kenny Ho被捕。（聖荷西警方）
43歲的Kenny Ho被捕。（聖荷西警方）

華男 柏克萊加大 社群媒體

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