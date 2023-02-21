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首購族比例高 北加拉森縣「房價」最宜居

編譯胡立宗／綜合報導
2022年第四季首度購屋者所占比例，一般而言都會區難、郊區容易。（加州房地產經紀人協會提供）
2022年第四季首度購屋者所占比例，一般而言都會區難、郊區容易。（加州房地產經紀人協會提供）

住在加州都會區的人，很多可能都已經對高房價麻痺了，但是事實上在加州想買間房沒有最難只有更難。加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors）最新報告顯示，2022年第四季首度購屋者所占比例只有34%，比2022年一至三季平均的38%還低，更明顯低於2020年至2021年的45%，以及2015年至2019年的49%。

首度購屋者者比例也反映出各地的房價是否適合一般人購入，因此也可以視為「房價宜居度」（House Affordability）。

2022年第四季，51個縣裡首次購屋比例最低的是18%，來自內陸的莫諾縣（Mono County），接著是聖塔克魯茲縣（Santa Cruz County）21%，其次是聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara County）的24%。首次購屋比例最高的達到72%，為北加的拉森縣（Lassen County），其次為58%的國王縣（Kings County）與57%的沙斯達縣（Shasta County）。

全美來說，首度購屋比例也在降低，2022年第四季的比例只剩57%，低於前三季的平均61%，同樣低於2020年至2021年的69%，與2015年至2019年的72%。買房愈來愈難的最大原因在於疫情導致房價居於高點，而且聯邦又持續調高房貸利，因此首度購屋者愈來愈難買到價格合宜的住宅。

以加州人口百萬以上的十縣看，第四季首度購屋比例：

洛杉磯縣只有28%，低於前三季的34%，也低於2020年至2021年的41%；

聖地牙哥縣31%，低於前三季的34%，也低於2020年至2021年的44%；

橙縣（Orange County)24%，低於前三季的26%，也低於2020年至2021年的37%；

河濱縣（Riverside County）43%，低於前三季的46%，也低於2020年至2021年的55%；

聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）51%，低於前三季的55%，也低於2020年至2021年的64%；

聖塔克拉拉縣（Santa Clara County）28%，唯一略高於前三季的27%，但低於2020年至2021年的34%；

阿拉米達縣（Alameda County）30%，同於前三季的30%，也是低於2020年至2021年的38%；

沙加緬度縣49%，低於前三季的51%，也低於2020年至2021年的59%；

康曲柯士達縣（Contra Costa County）44%，低於前三季的46%，也低於2020年至2021年的51%；

弗雷斯諾縣（Fresno County）50%，低於前三季的52%，也低於2020年至2021年的62%。

人口排名第12的舊金山，第四季首度購屋比例27%，與前三季相同，略低於2020年至2021年28%，算是變化較小的，但舊金山房價本來就高，能買得起灣區房子的財力自然不在話下。

房價 加州 舊金山

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