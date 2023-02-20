我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女在南加東谷駕車肇事逃逸 被警方拘捕

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

補助款越花越多 遊民數還在增加

編譯組╱沙加緬度19日電
洛杉磯街頭遊民。(Getty Images)
洛杉磯街頭遊民。(Getty Images)

在沙加緬度討論加州遊民危機時，有一個詞不斷出現：問責制（accountatility）。

州長紐森 (Gavin Newsom) 斥責市縣未能讓更多人離開街道，儘管政府投入了數億元。 「加州人要求問責制和結果，而不是安於現狀」，州長去年 11 月表示。

立法機構的共和黨人呼籲對加州的無家可歸者支出進行審計。 民主黨人仍在吸收 2021 年的最後一筆資金，但許多人希望看到該州的資金附帶條件。 最近，民主黨州眾議員里瓦斯 (Luz Rivas) 提出法案，要求地方政府在獲得無家可歸者補助金之前取得切實成果。

越來越多的來自兩黨聲音指向兩個明顯的、看似矛盾的趨勢：國家不斷增加支出來應對危機，而危機卻越來越嚴重。 那麼，他們問，所有的錢都去了哪裡？

最近加州立法者得到了一些答案。加州遊民問題跨部門委員會是負責監督該州遊民戰略，並將資金分配給地方政府的機構。委員會發布報告，詳細說明了該州在 2018 年至 2021 年期間為這場危機花費了多少，以及它得到了什麼回報 .

報告稱，這些問題的答案是：該州已花費近100億元，為超過57萬1000人提供服務，每年幫助的人數都比上一年多。儘管如此，在第三年末，超過50萬的加州人中的大多數人仍然沒有安居樂業。 無家可歸的加州人的數量繼續膨脹。

報告在議會舉行的三小時聯合委員會聽證會上提交，該報告已將全州的住房政策專家發送到推特上。 為無家可歸者提供的服務是如此分散——分散在九個州機構、數百個縣市政府、非營利組織和慈善組織中——這份253頁的文件可能是該州眾多努力的第一份統計鳥瞰圖。

但它也表明這個問題是多麼棘手。「加州面臨的最大挑戰之一是新遊民不斷湧現，儘管幫助遊民的努力正在擴大」，報告寫道。

報告沒有提到的是政府如何更有效地花錢。但它可能會為立法者、服務提供商和倡導者提供一些有用的提示，告訴他們什麼有效、什麼無效以及對誰有效。

「我們已經把人送上了月球」，屋崙州眾議員、州議會住房委員會的主席。維克斯（ Buffy Wicks） 說。「我們可以解決加州遊民問題」。

報告總結出關於評估遊民的四點要點：

一， 加州一直在花費大量資金來解決遊民問題，主要是在住房方面。

二，很多遊民獲得安置，但更多數人沒有。

三，遊民族裔分布不均。非裔占30%，比他們占加州人口比例高出五倍。

四，遊民處境各不相同。

加州 遊民 眾議員

上一則

私密景點╱優勝美地火瀑 2月奇景

下一則

「保證收入」每月拿1000 為貧戶帶來希望

延伸閱讀

聯邦眾議員肯納訪台 今年也擬訪陸

聯邦眾議員肯納訪台 今年也擬訪陸
加州人口持續出走 住不起是關鍵

加州人口持續出走 住不起是關鍵
加州水資源難題 紐森籲改規定 官員、環團不同調

加州水資源難題 紐森籲改規定 官員、環團不同調
加州備戰乾旱 加強地下水盆地補給

加州備戰乾旱 加強地下水盆地補給
聖他克拉拉縣4水庫滿水 加州仍未解渴

聖他克拉拉縣4水庫滿水 加州仍未解渴
連續暴雨讓加州擺脫3年乾旱？仍為時過早

連續暴雨讓加州擺脫3年乾旱？仍為時過早

熱門新聞

南加州執法機構正關注愈來愈猖獗的闖空門旅遊（Burglary tourism）趨勢。（KTLA 5）

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

2023-02-13 14:08
吳彥祖在洛杉磯購置的房產位於布倫伍德區，成交價為415萬美元。（MLS.com)

吳彥祖LA豪宅 綠蔭掩灰牆 院內有洞天

2023-02-13 18:04
Daiso以其物美價廉的商品而聞名。（記者趙健/攝影）

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

2023-02-15 15:54
不同族裔的民眾聚集案發現場，共同悼念逝者。（記者趙健╱攝影）

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

2023-02-16 12:17
創紀錄的勁球彩券頭獎得主14日確認。（ABC）

官宣 勁球彩券20.4億元頭獎得主是他

2023-02-14 15:30
受XBB.1.5病毒株傳播的影響，加州新冠新增病例已止跌回升。（Getty Images）

加州XBB.1.5傳播快 染新冠者又多了

2023-02-17 16:12

超人氣

更多 >
密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損
刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇
布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」
外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬
劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視