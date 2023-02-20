補助款越花越多 遊民數還在增加

洛杉磯街頭遊民。(Getty Images)

在沙加緬度討論加州 的遊民 危機時，有一個詞不斷出現：問責制（accountatility）。

州長紐森 (Gavin Newsom) 斥責市縣未能讓更多人離開街道，儘管政府投入了數億元。 「加州人要求問責制和結果，而不是安於現狀」，州長去年 11 月表示。

立法機構的共和黨人呼籲對加州的無家可歸者支出進行審計。 民主黨人仍在吸收 2021 年的最後一筆資金，但許多人希望看到該州的資金附帶條件。 最近，民主黨州眾議員 里瓦斯 (Luz Rivas) 提出法案，要求地方政府在獲得無家可歸者補助金之前取得切實成果。

越來越多的來自兩黨聲音指向兩個明顯的、看似矛盾的趨勢：國家不斷增加支出來應對危機，而危機卻越來越嚴重。 那麼，他們問，所有的錢都去了哪裡？

最近加州立法者得到了一些答案。加州遊民問題跨部門委員會是負責監督該州遊民戰略，並將資金分配給地方政府的機構。委員會發布報告，詳細說明了該州在 2018 年至 2021 年期間為這場危機花費了多少，以及它得到了什麼回報 .

報告稱，這些問題的答案是：該州已花費近100億元，為超過57萬1000人提供服務，每年幫助的人數都比上一年多。儘管如此，在第三年末，超過50萬的加州人中的大多數人仍然沒有安居樂業。 無家可歸的加州人的數量繼續膨脹。

報告在議會舉行的三小時聯合委員會聽證會上提交，該報告已將全州的住房政策專家發送到推特上。 為無家可歸者提供的服務是如此分散——分散在九個州機構、數百個縣市政府、非營利組織和慈善組織中——這份253頁的文件可能是該州眾多努力的第一份統計鳥瞰圖。

但它也表明這個問題是多麼棘手。「加州面臨的最大挑戰之一是新遊民不斷湧現，儘管幫助遊民的努力正在擴大」，報告寫道。

報告沒有提到的是政府如何更有效地花錢。但它可能會為立法者、服務提供商和倡導者提供一些有用的提示，告訴他們什麼有效、什麼無效以及對誰有效。

「我們已經把人送上了月球」，屋崙州眾議員、州議會住房委員會的主席。維克斯（ Buffy Wicks） 說。「我們可以解決加州遊民問題」。

報告總結出關於評估遊民的四點要點：

一， 加州一直在花費大量資金來解決遊民問題，主要是在住房方面。

二，很多遊民獲得安置，但更多數人沒有。

三，遊民族裔分布不均。非裔占30%，比他們占加州人口比例高出五倍。

四，遊民處境各不相同。