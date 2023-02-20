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「保證收入」每月拿1000 為貧戶帶來希望

編譯組╱綜合報導
加州保證收入計畫為低收入家庭帶來希望。(Getty Images)
加州保證收入計畫為低收入家庭帶來希望。(Getty Images)

在大流行之前，古鐵雷斯 (Claudia Gutierrez) 在一家快餐店上白班，在另一家快餐店上夜班，收入從未超過最低工資。疫情大流行將她的工作時間縮短了一半。

51歲的古鐵雷斯和她的兩個十幾歲的孩子、一個成年的女兒、女兒的男朋友以及他們8歲的孩子住在洛杉磯南部的一間公寓裡。 她的女兒和女兒的男朋友也在餐館工作。

疫情使這個家庭陷入財務危機。 一時間，除了她，全家人都病倒了。 他們在大流行期間獲得了一些國家租金援助，但作為移民，古鐵雷斯沒有資格獲得許多其他形式的援助。

儘管如此，即使全家不得不搬到新公寓，去年他們還是設法維持生計。在洛杉磯市每月1000美元的幫助下，這是美國最大的保障收入（guaranteed income）實驗之一。

古鐵雷斯是隨機挑選的3204人之一，他們參加了為期一年的試點計畫。該計畫每月向生活在洛杉磯的貧困家庭發放現金，沒有任何限制。

古鐵雷斯說，這筆款項幫助她找到了一個新家，減輕了她的壓力，並讓她有時間陪伴孩子。

「它在各個方面都對我個人產生了影響」，她說，「在精神上、情感上，在各個方面」。

這是近年來加州各市政府和非營利組織發起的數十項類似實驗之一。 與洛杉磯的實驗一樣，許多實驗都是公共資助的，通常使用聯邦政府提供的COVID救濟金。

在CalMatters確定的40多個保障收入試點項目中，其中大約三分之一與洛杉磯類似：針對家中至少有一個孩子的低收入家庭。

長期以來，有孩子的家庭一直是關於如何最好地減輕貧困，和改善子孫後代社會流動性政策辯論的主題。 研究表明，向低收入家庭尤其是兒童年幼時的現金支援，與兒童發展的改善、學業成績的提高、健康狀況的改善以及兒童未來收入的增加有關。

但大多數安全網計畫都將支出限制在特定項目上，例如食品。向有孩子的家庭提供現金援助的主要福利計畫，長期以來一直有工作要求和其他接受援助的標準。

1996年，一項旨在減少福利入學率的聯邦法律，取消了過去對根據收入有資格的家庭提供援助的保證，導致接受援助的人數急劇下降。 該政策的工作要求旨在減少對福利的依賴。但反貧困倡導者批評它過於僵化，因為窮人在尋找高薪、穩定的工作方面面臨障礙。

現在，洛杉磯和加州其他幾個城市正在測試保證收入計畫，將其作為一種新的、不受限制的援助形式，希望這種靈活性能夠讓家庭自己應對貧困帶來的無數挑戰。

與其他援助計畫不同，洛杉磯的保證收入試點項目沒有強制性規定。古鐵雷斯不必證明她已經工作了一定的小時數。 對她如何花錢沒有任何限制。 她甚至不需要成為美國公民。

要獲得資格，古鐵雷斯只需要是符合特定貧困標準的城市居民，並且她必須至少有一個孩子或一個大學年齡的受撫養人住在家裡。錢每個月都轉來。 它不會根據她的工作收入而上升或下降。

去年1月開始付款後不久，這家人就接到通知說他們的房子正在出售。 古鐵雷斯在近代歷史上最緊張的房地產市場之一尋找公寓時，保存了最初的幾張有保障的收入支票。

她說，為第一個月的房租、保證金和搬家費用，她支付了他們入住新公寓所需的近6000元，這是她以前從未一次性擁有過的一筆款項。

洛杉磯 低收入 加州

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