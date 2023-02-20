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私密景點╱優勝美地火瀑 2月奇景

編譯胡立宗╱綜合報導
每年2月時的火瀑。（美聯社）
每年2月時的火瀑。（美聯社）

優勝美地國家公園（Yosemite National Park）每到冬季都會結冰，當地又不是火山，為何會出現火瀑（firefall）？原因都在，每年2月的落日正好會從群山之間穿透，照在Horsetail Fall上形成為火紅色的火瀑，往往吸引上千遊客到訪。

2023年的火瀑出現時間為2月12日至26日間，10月也可能再現一次，由於優勝美地國家公園偶爾會出現封路情況，而且賞景得先預約，建議出行前先上園區網站瞭解最新狀況：https://www.nps.gov/yose/planyourvisit/horsetailfall.htm

Horsetail Fall是間歇型瀑布，流水時間多在冬末與春初，搭配上角度剛好的陽光，就會化身為火瀑。而因為2022年末的大雨，今年的水量特別豐沛，因此火瀑的景象也就特別動人。

因為Horsetail Fall必須靠步行才能到，因此優勝美地管理處特別提醒以下四點：

一・備妥保暖衣物，並且每個人都要佩帶照明裝置。

二・冬季冰雪多，行走注意安全，且要穿保暖、防滑的鞋子。

三・在El Capitan Picnic Area停好車後得走1.5哩才能到Horsetail Fall，而且回程時已經天黑，所以千萬得要當心。

四・山區經常有霧氣，因此不一定都看得到火瀑美景，要有撲空的心理準備。

秋季的火瀑則要看運氣，例如2021年的10月剛好下過大雨，Horsetail Fall出現流水，因此當年的遊客才能在秋季拍到火瀑景象。

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