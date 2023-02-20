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房貸救濟計畫 擴大申請資格

記者張宏╱洛杉磯報導
加州房貸救濟計劃宣布提供額外援助並擴大申請資格，藉此幫助更多受疫情影響的屋主。（官網截圖）
加州房貸救濟計劃宣布提供額外援助並擴大申請資格，藉此幫助更多受疫情影響的屋主。（官網截圖）

加州房貸救濟計畫宣布提供額外援助並擴大申請資格，幫助更多受疫情影響的屋主。該計畫已向加州符合條件的屋主發放近3億元的援助金。

目前該計畫從四個方向擴大援助範圍。首先，之前已獲得補助但仍符合條件且需要更多援助金的屋主，可再次申請獲得額外資金，援助總金額最高達8萬元。補助完全免費，無需償還，可用於支付房貸、房產稅等。其次在2020年1月或之後申請二次抵押貸款或房貸延期的房主，現在也符合申請援助的資格。另外，3月1日前，如有逾期兩次房貸或至少一次房產稅逾期未付紀錄，可以申請重置房貸和房產稅的拖欠日期。最後，擁有最多四個單位房產的屋主現在也符合申請資格，符合條件的房產必須是申請人的主要住所，包括房屋、公寓、永久固定的組裝屋、ADU、複合式、三層式或四層式。

通過Homeowner Relief Corporation ( CalHRC ) 管理該計畫的加州住房金融局 (CalHFA) 執行董事Tiena Johnson Hall表示，加州房貸救濟計畫一直致力於幫助加州弱勢的屋主克服疫情帶來的財務挑戰， 該計畫已幫助成千上萬擔心失去房屋的家庭減清負擔，本次規模擴大，將協助更多屋主保護他們最重要的金融資產。

該項目推出以來，已向一萬多名加州屋主發放補助金，幫助他們支付房貸等。「美國救援計畫」(American Rescue Plan)中的屋主援助基金，為各州抵押貸款減免提供資金；加州於2021年12月27日推出計畫，發放10億元給符合條件的屋主，直到資金發放完畢為止。

雖然沒有嚴格的申請截止日，但有需要的屋主應盡快申請。詳情可前往CaMortgageRelief.org查詢，申請人需上傳文件以確定資格，其中可能包括房貸帳單、銀行帳單及收入文件（即工資單、納稅申報單或失業文件）。申請人若可以按要求提供相應文件，申請可在30分鐘內完成。

民眾也可在周一至周五上午8時至下午6時致電1-888-840-2594客服中心，或前往CaMortgageRelief.org/help獲得更多資源和幫助。

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