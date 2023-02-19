超領疫情失業金 EDS：未涉詐欺不追討

加州EDD宣布，他們不會再要求超領失業金的民眾歸還失業金。（電視新聞截圖）

加州 就業發展局（Employment Development Department，簡稱EDD）宣布，只要不涉及詐欺，在新冠疫情 期間超領失業救濟金的加州居民不必歸還多收的錢。

加州EDD和沙加緬度消費者維權團體「勞工權利中心」（Center for Workers’ Rights）17日達成一項協議，宣布EDD不會再向失業金 申請人追討他們超領的失業金。

加州EDD局長法瑞爾斯（Nancy Farias）在聲明中說：「對於那些本著善意且在沒有過失的情況下獲得超額失業金的人來說，這項協議是個好消息。與此同時，EDD將繼續積極追查那些在2020年欺騙本局盜領失業金的詐欺犯罪者。」

「勞工權利中心」執行董事厄本（Daniela Urban）表示，由於忙於處理疫情期間積壓的大量失業金申請案件，EDD直到失業金申請截止一年多後，才通知民眾有可能錯誤領取了超額失業金。聯邦疫情失業金申請於2021年9月4日結束，依照規定，EDD有義務在2022年9月4日前通知超領失業金的民眾。

厄本說：「這讓許多在疫情期間依賴失業金過活、但被通知超領的民眾鬆了一口氣。這些民眾現在可以放心，只要他們對EDD說實話，即使最終被發現不符合領取資格，也不會被要求償還任何超領的失業金。」

厄本表示，最近幾個月，至少有5000名加州居民收到EDD寄來的超額付款通知，EDD還在處理積壓申請案件時，可能也有許多居民收到這項通知。厄本說：「除非EDD可以證明申請人有詐欺行為，否則他們不能再發出超額付款通知。」

據了解，每名民眾超領的失業金金額可能高達1萬1700元，即持續26周每周領取450元。

從現在起，EDD將停止寄出超額付款通知，對於那些在失業金申請截止一年後被追討超額付款的申請人，EDD會退還他們已經償還的款項。

這項協議是EDD與勞工權利中心立下的第二項協議，前一項協議是在勞工權利中心對EDD處理失業金造成混亂提出訴訟後達成的。