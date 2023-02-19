我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

力圖自衛 舞星案後華人申請隱蔽持槍證日增

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

超領疫情失業金 EDS：未涉詐欺不追討

編譯組╱沙加緬度18日電
加州EDD宣布，他們不會再要求超領失業金的民眾歸還失業金。（電視新聞截圖）
加州EDD宣布，他們不會再要求超領失業金的民眾歸還失業金。（電視新聞截圖）

加州就業發展局（Employment Development Department，簡稱EDD）宣布，只要不涉及詐欺，在新冠疫情期間超領失業救濟金的加州居民不必歸還多收的錢。

加州EDD和沙加緬度消費者維權團體「勞工權利中心」（Center for Workers’ Rights）17日達成一項協議，宣布EDD不會再向失業金申請人追討他們超領的失業金。

加州EDD局長法瑞爾斯（Nancy Farias）在聲明中說：「對於那些本著善意且在沒有過失的情況下獲得超額失業金的人來說，這項協議是個好消息。與此同時，EDD將繼續積極追查那些在2020年欺騙本局盜領失業金的詐欺犯罪者。」

「勞工權利中心」執行董事厄本（Daniela Urban）表示，由於忙於處理疫情期間積壓的大量失業金申請案件，EDD直到失業金申請截止一年多後，才通知民眾有可能錯誤領取了超額失業金。聯邦疫情失業金申請於2021年9月4日結束，依照規定，EDD有義務在2022年9月4日前通知超領失業金的民眾。

厄本說：「這讓許多在疫情期間依賴失業金過活、但被通知超領的民眾鬆了一口氣。這些民眾現在可以放心，只要他們對EDD說實話，即使最終被發現不符合領取資格，也不會被要求償還任何超領的失業金。」

厄本表示，最近幾個月，至少有5000名加州居民收到EDD寄來的超額付款通知，EDD還在處理積壓申請案件時，可能也有許多居民收到這項通知。厄本說：「除非EDD可以證明申請人有詐欺行為，否則他們不能再發出超額付款通知。」

據了解，每名民眾超領的失業金金額可能高達1萬1700元，即持續26周每周領取450元。

從現在起，EDD將停止寄出超額付款通知，對於那些在失業金申請截止一年後被追討超額付款的申請人，EDD會退還他們已經償還的款項。

這項協議是EDD與勞工權利中心立下的第二項協議，前一項協議是在勞工權利中心對EDD處理失業金造成混亂提出訴訟後達成的。

失業金 加州 疫情

上一則

加州人口持續出走 住不起是關鍵

下一則

眾議員提案 擬禁強制驅逐前科租戶

延伸閱讀

東灣都布林亞裔過半 成為加州發展最快城市 

東灣都布林亞裔過半 成為加州發展最快城市 
金山州府官員慶農曆新年 新任加州小姐主持

金山州府官員慶農曆新年 新任加州小姐主持
財經簡訊

財經簡訊
離開才可能買房 加州人口2年減50萬

離開才可能買房 加州人口2年減50萬
離開才更有可能買房 加州總人口減

離開才更有可能買房 加州總人口減
道瓊早盤跌逾300點 PPI意外勁揚 提高Fed升息機率

道瓊早盤跌逾300點 PPI意外勁揚 提高Fed升息機率

熱門新聞

南加州執法機構正關注愈來愈猖獗的闖空門旅遊（Burglary tourism）趨勢。（KTLA 5）

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

2023-02-13 14:08
吳彥祖在洛杉磯購置的房產位於布倫伍德區，成交價為415萬美元。（MLS.com)

吳彥祖LA豪宅 綠蔭掩灰牆 院內有洞天

2023-02-13 18:04
Daiso以其物美價廉的商品而聞名。（記者趙健/攝影）

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

2023-02-15 15:54
不同族裔的民眾聚集案發現場，共同悼念逝者。（記者趙健╱攝影）

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

2023-02-16 12:17
創紀錄的勁球彩券頭獎得主14日確認。（ABC）

官宣 勁球彩券20.4億元頭獎得主是他

2023-02-14 15:30
受XBB.1.5病毒株傳播的影響，加州新冠新增病例已止跌回升。（Getty Images）

加州XBB.1.5傳播快 染新冠者又多了

2023-02-17 16:12

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相
4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬
談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪