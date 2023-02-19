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矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

加州人口持續出走 住不起是關鍵

編譯組╱綜合外電報導
加州人口持續萎縮，住房為首要原因。 （美聯社）
加州人口持續萎縮，住房為首要原因。 （美聯社）

如果在2021年「加州人口外流」是一個大新聞，那麽現在它似乎已成為新趨勢，加州的人口仍在萎縮。

根據美國人口普查局（the U.S. Census Bureau）的最新人口估計，加州的總人口在2020年4月至2022年7月期間減少了50多萬。 換句話說，在COVID-19疫情開始時生活在加州的100人中，有1人在兩年後離開了這個州。

他們都去哪兒了？有些人死了，但出生的人多得多；一些人離開了這個國家，而從整體上看，有更多的移民來到這裡。主要的驅動因是：加州人遷去了其他州。

僅僅計算一下外地到來的人數和加州離開的人數，該州的人口就出現了87萬1127人的凈下降；如果你想知道為什麽該州在2020年代初失去了一個國會席位，這就是原因。

這不是一個全國性的問題，加州是僅有的18個人數下降的州之一，其人口比例下降幅度位居第四。而在人口快速增長地區的名單中，排名第一的是不在價格昂貴的海岸線上的其他西部州，而是愛達荷州、蒙大拿州和猶他州，因為雖然那裡工資較低，但住房成本更低。所以猶他州州長最近懇求加州人留在原地，不要「當難民來到猶他州」

毫不奇怪，住房似乎是關鍵的原因。舊金山紀事報（Chronicle）對2010年至2020年期間當地人口變化的分析發現，加州人口增長最快的城市是東灣的都布林，它允許的人均新住房單位數量是附近舊金山的四倍。

其次是不平等，在加州的許多地方，高房價是貧富差距的一個驅動因素。盡管自今年年初以來，科技行業已經解雇了近9萬5000名員工，但矽谷仍然代表著美國財富的最高峰之一。整個地區的家庭估計共持有1萬1000億元的現金和其他 「可投資資產」，但有些家庭擁有的財富遠遠多於其他家庭。

一份新報告顯示了矽谷的巨大差距。CalMatters加州分部記者拉佐（Alejandro Lazo）寫道，前1%的人擁有著這些資產的三分之一，這還不包括房屋，而後半部分人只擁有1%。在聖他克拉拉縣和聖馬刁縣，僅八個超級富豪家庭擁有的現金財富就超過了底層50%的家庭（近50萬個家庭）。

加州 猶他州 矽谷

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