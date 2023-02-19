野生哺乳動物 首見染H5N1病毒

造成加州無數鳥類死亡的新禽流感病毒，首次在野生哺乳類動物身上發現。(Getty Images)

加州 野生動物官員日前宣布，首次在加州野生哺乳動物身上、檢測 到致命的新型禽流感 病毒株，其已在灣區與全加州的鳥類導致前所未有的疫情爆發。

加州魚類與野生動物局(California Department of Fish and Wildlife)15日新聞發布會表示，聯邦獸醫官員於2022年12月在布特縣(Butte County)採集一隻山貓遺體並提交檢體後，1月份在其身上檢測到高致命性禽流感病毒株H5N1。

這是加州首次在野生哺乳動物身上檢測到這種病毒，先前已在其他州與加拿大哺乳動物身上發現，包括狐狸、浣熊與臭鼬。官員指出，H5N1於2022年7月首次在野生鳥類發現，之後已在44個縣的鳥類與18個縣的家禽身上發現。

禽流感通常在野生水鳥與家禽之間傳播，並透過糞便、唾液與呼吸道飛沫傳播給其他鳥類。但是，新聞稿表示，目前H5N1病毒株感染與致死的野生鳥類，比以往疫情爆發時更多，影響到其他猛禽與以腐肉、死植物材料或垃圾為食的動物，例如火雞禿鷹與烏鴉。官員指出，哺乳類與鳥類的捕食者與食腐動物，在吃食已受感染的鳥類時，可能接觸到病毒。

官員表示，受到感染的山貓帶著GPS項圈、當動物停止移動時，項圈會發出警示。加州生物學家近來在一隻禿鷹身上檢測到禽流感病毒，並展開調查死因。野生哺乳動物感染禽流感病毒，相對罕見。加州官員表示，這種病毒株致病會引起神經系統症狀，包括鳥類顫抖與癲癇發作，若見到鳥類表現出奇怪行為、顫抖或虛弱欲睡，應該致電給當地動物控制中心或野生動物中心。

專家表示，因為尚未有疫苗或治療方法，因感染禽流感病毒而出現症狀的鳥類，將無法存活。不過，此病毒株傳染給人類的機率很低，但野生動物官員說，民眾不應接觸受傷或死亡的鳥類，也不應讓兒童或寵物接近。發現死鳥應通報魚類與野生動物局。

美國疾病控制與防治中心敦促曾與野生動物接觸者，採取基本防護措施，例如戴手套與口罩、勤加洗手。