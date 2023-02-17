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加州XBB.1.5傳播快 染新冠者又多了

編譯組／綜合16日電
受XBB.1.5病毒株傳播的影響，加州新冠新增病例已止跌回升。（Getty Images）
受XBB.1.5病毒株傳播的影響，加州新冠新增病例已止跌回升。（Getty Images）

如果您覺得最近身邊感染新冠的人變多了，這並不是錯覺。儘管病例增幅相對沒有過去那麼大，但它代表了加州自12月初病例開始呈下降趨勢後的一個逆轉，主要歸因於Omicron亞型病毒株XBB.1.5的快速傳播。

隨著加州新冠緊急狀態即將在本月底解除，公共衛生領導人祈禱加州能做好準備度過這波疫情

樂觀一點來看，這個冬季的病例增加比預期的要溫和，雖然流感和呼吸道融合病毒（respiratory syncytial virus）也同時流行，但加州醫療系統並未不堪負荷。即使新冠病例在去年12月達到最高峰後，加州也沒有出現在疫情頭兩年所經歷的嚴重後果。

加州衛生廳流行病學家潘靄（Erica Pan）14日在一場網路醫學會議上說：「就住院和死亡人數而言，這些數字要比之前幾波疫情低得多，這個冬季，醫院的負荷量也遠低於預測。」

不過，現在還不清楚這些鼓舞人心的趨勢是否能持續，因為XBB.1.5被認為是到目前為止最具傳染性的新冠病毒株，其影響範圍已遍及全美。

截至16日的數據顯示，加州新冠新增病例已停止減少，數字正在回升，每日通報的新病例平均為2893例，約每10萬人中有7.2人感染，而兩周前為每日平均2434例，即每10萬人中有6.1感染，但遠低於去年12月3日的每10萬人中有24.7人感染。

在家用快篩檢測盒普及使用、許多確診者沒有通報病例的情況下，加州官方公布的新冠檢測次數創下新低。馬連縣衛生局本周宣布，將不再公布每日新冠新增病例，因為這些數字已不再可靠。

衛生官員認為，人們應該改看廢水監測數據，例如史丹福大學的「廢水掃描板」（Wastewater SCAN dashboard），來了解疫情。來自舊金山、阿拉米達縣、納巴縣和聖他克拉拉縣的廢水樣本顯示，廢水中的新冠病毒含量已上升，以舊金山和屋崙的樣本最為明顯。

史丹福大學廢水監測專家波姆（Alexandria Boehm）說：「查看廢水病毒濃度可以幫助民眾了解社區中的感染狀況，病毒濃度的變化與社區感染的變化有直接的關聯。」

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）收集的數據，加州通報的新冠病例總數已超過1200萬例，但這一數字很可能被低估，一旦XBB.1.5的傳播速度加快，這個數字將大幅增加。

此外，加州的新冠檢測陽性率也已從兩周前的4.9%上升為6.4%。傳染病學家認為，檢測陽性率超過5%代表社區傳播已開始。

加州 檢測 疫情

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