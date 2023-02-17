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今冬異常寒冷 1月風暴所致

編譯組／灣區15日電
為何加州這個冬天會異常寒冷？導因於一月冬季風暴的後果，一月份的九個大氣河流在西海岸發出強烈攻勢。(Getty Images)
為何加州這個冬天會異常寒冷？導因於一月冬季風暴的後果，一月份的九個大氣河流在西海岸發出強烈攻勢。(Getty Images)

美東大部分地區今年冬季極端溫暖，芝加哥與紐約等城市的降雪量低於每年此時的平均水平。但是，西岸呈現完全不同情況，危險寒流與大量降雪已成為這個冬天季節的常態。

事實上，加州是地球上少見一月份氣溫低於平均水平的地方之一。為何加州這個冬天會異常寒冷呢？導因於一月冬季風暴的後果。

相較與世界上大多數地方，一月份席捲西海岸的冬季風暴，是導致加州今年冬季異常寒冷天氣的主要原因。一月份的九個大氣河流在西海岸發出強烈攻勢，每一次風暴的雨水與雪，都讓地面水分飽和，以至於無法再容納更多的水氣。

根據「國家海洋與大氣管理局」(NOAA)科學家貝特曼(John Bateman)表示，大氣河流開始乾涸時，加州上空已降下近32兆加侖的雨雪。儘管大量的水分已流出大海，但其餘的水氣不是被地面吸收、就是在山上持續積雪。

有數兆加侖的水分已經蒸發。然而，蒸發是一個冷卻過程。大量的水從液態變成水蒸氣，需要大量的熱量。加州周圍空氣中的足夠熱量，能夠蒸發平原與山谷上空的大量水。隨著水蒸氣溢出、並且擴散到大氣中的其餘部分，在加州形成一個更寒冷的環境。

這個大氣環境同等於在冬天晾乾衣服。當衣服最終變乾時，它們感覺起來會比剛開始在外面晾時還要冷。這也是一月下半月與二月初發生的情況。全球其他地區例如巴基斯坦，也發生類似情形，上個月氣溫低於平均水平，很大程度是導因於去年雨雪蒸發，由於少見大量雨雪，當地至今仍在應對洪水

加州洪水是否影響世界各地天氣？很難量化加州一月份大氣河流對全球天氣造成的衝擊，但可以肯定的是，地球上大部分地區上個月經歷較溫暖氣候，根據NOAA數據，2023年1月成為北美與南北大多數地區、非洲與亞洲大部分地區，有紀錄以來最溫暖的一月份。

截至目前，加州冬季剩餘時間的氣候模式，持續是濕冷或乾燥溫暖的機會均等，西岸大部分地區仍在經歷一月份歷史性風暴的後續影響。

加州 風暴 洪水

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