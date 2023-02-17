司機睡翻讓AI自駕 違法恐留「前科」

Tesla駕駛被拍到睡著還讓自駕系統開車。（KTLA ／Joshua Cadena）

自動系統確實可以幫助減少交通意外，但是現在的科技還不到可以完全放任自駕 系統開車的地步。最近KTLA電視台就收到一些來自觀眾疑問，質疑讓自駕系統開車，駕駛好打個盹，在加州 到底是不是合法的？KTLA向加州公路巡警局（CHP）與法律專家詢問後指出，雖然開車上累到睡著本身無法可管，但是明知道可能睡著還讓車輛開動卻會影響其他人的安全，因此還是有法可罰。

之前在車上睡著的例子多半是因為疲勞上路，但是當特斯拉 （Tesla）上市後，越來越多人習慣讓自駕系統幫忙開車，自己好在路上打個盹，但是除了專家質疑特斯拉的自駕系統是否真能百分之百的取代人類，特斯拉自己的說明手冊也強調，使用自駕系統時駕駛仍應注意，而且根據加州車輛法規（California Vehicle Code）的規定，不能在明知會睡著的情況下還冒險上路。

公路巡警局發言人April Elliott強調，如果駕駛人被抓到故意睡著，確實有法可罰，正如加州車輛法規規定的，駕駛人不得操作車輛以致危害他人生命與財產，如果故意而為之還會被控危險駕駛（reckless driving）。當然，如果特斯拉的車主是故意打個小盹，這就構成了對其他人的刻意威脅，因此不論科技再進步，駕駛人都還是要注意路況。

另外，被抓到或檢舉邊開邊睡，除了可能吃上公路巡警的罰單，還可能被移送車輛管理局（DMV），未來在換照時就可能因為經常打瞌睡而拿不到駕照。因此，公路巡警局的提醒還是，真的睡意很濃就不要開車，開車開累了也要把車停妥在睡，邊睡邊開害人害己。