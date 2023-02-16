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情人節 洛縣213對新人完婚

記者楊青／綜合報導
今年情人節玫瑰供不應求。情人節當天午後許多超市和花市的玫瑰已全部告罄。圖爲格蘭杜拉Albertson超市，一名想要買花的男子空手而歸，另外兩名男子看到最後剩下199元一束的玫瑰花，猶豫要不要掏錢。（記者楊青／攝影）
今年情人節玫瑰供不應求。情人節當天午後許多超市和花市的玫瑰已全部告罄。圖爲格蘭杜拉Albertson超市，一名想要買花的男子空手而歸，另外兩名男子看到最後剩下199元一束的玫瑰花，猶豫要不要掏錢。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣書記處15日公布的數字顯示，14日情人節當天，洛杉磯縣共有213對新人登記結婚。加州各地的新婚登記數字，2023年新年起出現回溫。

洛杉磯縣設在諾瓦克(Norwalk)的結婚登記辦公室，情人節當天相當繁忙，140對新人前往登記並現場舉辦簡短的證婚儀式，另外還有73對新人在洛杉磯縣的其他結婚登記辦公室登記結婚。

今年情人節當天，舊金山也有250對新人登記結婚，從浪漫情侶晉級甜蜜夫妻。

阿蘇薩的Costco，情人節當天午後，所有紅玫瑰全部售罄。（記者楊青／攝影）
阿蘇薩的Costco，情人節當天午後，所有紅玫瑰全部售罄。（記者楊青／攝影）

2022年全美新婚夫婦登記官方報告和相關數字尚未公布，但婚禮市場研究報告（Wedding Report）顯示，因新冠疫情而推遲的婚禮，在2022年創下近年新高。預期2023年各地舉辦的禮婚，應該會恢復到接近正常的水平。不過該報告認為，受高通貨膨脹、經濟降溫以及2022年的「婚禮倦怠」影響，今年賓客參加婚禮的意願可能會降低。

根據國家衛生統計中心(National Center for Health Statistics)公布的數據，2020年全美結婚率降至每千人5.1人，是121年來的最低水平。 到2021年，新婚人數幾乎恢復到疫情前水平，除北達科他州外，其他州的結婚率均有所上升，每1000人中有6人登記結婚，結婚人數比前一年增加18%左右，但仍略低於2019年水平。

國家衛生統計中心的數據同時顯示，一個多世紀以來，全美結婚的頂峰期為1946年，當年全美每1000人中有16.4人結婚；最低的是2020年，每千人中結婚人數為5.1人。總體上，全美每年結婚人數從1946年開始，基本保持下降趨勢，只在70至80年代有少許回升。

內華達、夏威夷和蒙大拿長期以來都是全美登記結婚比例最高的地方，2021年三個地方每1000人的新婚登記人數分別為26.2、12.8和11。路易斯安納、麻州和伊利諾伊2021年的結婚率全美最低，每千人只有有4.4、4.6和4.7人新婚。加州同年的每千人新婚率為5.2。

目前洛杉磯縣結婚登記處依然沿用疫情期間的做法，需提前預約，詳情可至洛縣官網LAVOTE.GOV查詢。

洛杉磯 疫情 加州

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