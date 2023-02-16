加州撥1500萬 助弱勢區抗災

Cal OES副總監弗格森（Brian Ferguson）表示，通過與社區非營利機構合作，可以更有效地提高地方抗災能力。（記者葛歆睿 / 截屏）

加州 州長緊急服務辦公室 (Cal OES) 日前宣布發放超過1500萬元的地方抗災補助金，為保護弱勢社區免受自然災害做出進步努力。

Cal OES副總監弗格森（Brian Ferguson）介紹，Cal OES通過Listos California計畫資助點對點公共教育 和外展活動，旨在確保社區能夠更好地準備、應對並從災難中恢復。「每一位加州人，無論年齡、能力、收入或語言如何，都應獲得同等水平的教育，為災難的直接威脅做好準備。」

弗格森指出，所有災難都是地方性的，加州每個社區的需求都是獨一無二的。通過與扎根在每個社區的非營利機構合作，可以更有效地提高地方抗災能力。他補充表示，加州的主要災難是山火、洪水 、地震、乾旱以及極端高溫。

Listos California計畫經理納瓦羅（Karen Navarro）介紹，本次補助金資助的重點是弱勢和過去長期被邊緣化的社區。（記者葛歆睿/ 截屏）

Listos California計畫經理納瓦羅（Karen Navarro）介紹，這次的資助重點是弱勢和過去長期被邊緣化的社區，包括但不限於移民、難民、農場工人、殘障人士、長者、遊民、偏遠地區或通信不暢地區居民、英語能力有限的家庭。

以下是可以申請的四種補助金：

•全州補助金（2022-23 Listos California Statewide Grant），800萬元，申請截止日期3月20日。

符合條件的申請人包括具有 501c(3) 身份且服務人口達到或超過100萬的大型非營利組織，這些組織可以獨立工作或與當地社區組織合作，為弱勢和多樣化的人群提供災難培訓和資源。

•目標補助金（2022-23 Listos California Target Grant），600萬元，申請截止日期3月20日。

符合條件的申請人包括具有 501c(3) 身份的小型本地非營利組織，其服務人口少於100萬，可以為加州的高災害風險和多樣化的人群提供外展服務。

•社區應急響應小組 (CERT) 補助金（Community Emergency Response Teams），50萬，申請截止日期3月20日。

符合條件的申請人包括通過聯邦緊急事務管理局 (FEMA) 註冊的CERT計畫、加州CERT管理員批准的新CERT計畫、CERT計畫贊助機構或代表CERT計畫的財政代理，以支持幫助弱勢和服務不足人群做好準備的項目。

•部落政府補助金（ 2022-23 Listos California Tribal Grant），100萬元，申請截止日期3月27日。

符合條件的申請人必須是聯邦政府認可的部落政府，在加州設有行政辦公室，目標是提高其社區的備災、響應、恢復和減災能力。

有興趣申請的組織可以訪問www.listoscalifornia.org了解詳情。