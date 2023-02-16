婚姻平權 2議員推動列加州憲法

加州議會擬進一步將婚姻平權正式列入加州憲法。羅達倫（左）與州眾議員丁右立 (右）於州議會合影。 （美聯社）

以進步派政策聞名的加州 將進一步將婚姻平權正式列入加州憲法。加州選民於2008年通過加州憲法修正案，即8號提案 (Proposition 8)，廢除加州承認同性婚姻。雖然加州最高法院已於2013年排除加州同性婚姻障礙，8號提案仍留在憲法條文紀錄。

代表舊金山地區州參議員威善高 (Scott Wiener) 與代表矽谷地區州參議員羅達倫 (Evan Low) 批評稱，8號提案仍留在憲法條文內，這是非常惡毒，非常具有破壞性與羞辱性的一件事。兩人於14日共同提出法案，要求廢除8號提案。然廢除加州憲法修正案需要先取得議會三分之二絕對多數票支持通過後，交予選民公投 決定。

當年8號提案通過時，羅達倫曾參與母校迪安薩學院 (De Anza College) 抗議活動，要求民眾反對此提案。

內華達州於2020年修正該州憲法，成為美國各州中，立法保障同性婚姻的第一州。去年聯邦最高法院推翻羅訴韋德 (Roe v. Wade) 保障墮胎權後。最高法院法官湯姆斯 (Calrence Thomas) 提出重新考慮同性婚姻法時，許多進步派人士感到情況可憂，必須採取憲法保障同性婚姻行動。

拜登 總統去年12月簽署通過尊重婚姻法案 (Respect for Marriage Act) ，內容包括要求各州承認同性婚姻，然而相關法案 Obergefell v. Hodges未能通過時，則不強迫承認同性婚姻。Obergefell v. Hodges 法案要求強迫承認同性婚姻。

加州選民於去年普選公投中，通過保障婦女墮胎權法案，威善高與羅達倫希望能根據此先例，將保障同性婚姻列入加州憲法。

加州以進步性政策聞名全國，然婚姻平權在加州的發展充滿波折。加州選民於2000年投票通過禁止承認同性婚姻，隨後法庭推翻此公投提案。加州州長紐森於2004年擔任舊金山市長時，公開簽發結婚證書給同性情侶。加州議會於2005年率先美國各州，通過承認同性婚姻法案，然而該法案後來遭當時共和黨州長史瓦辛格 (Arnold Schwarzenegger) 否決。

自從強迫承認同性婚姻法案Obergefell v. Hodges通過後，加州婚姻平權運動進展迅速，然而摩門教組織發動反對婚姻平權的8號提案。耶穌基督後期聖徒教會 (Church of Jesus Christ of Latter-day Saints)則支持拜登總統所簽署的尊重婚法案，要求各州承認同性婚姻。