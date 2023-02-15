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檢察長：打擊網購、旅館隱藏費用

編譯胡立宗╱綜合報導
在信用卡帳單上簽名給小費的情形也可能越來越少見。（Getty Image）
在信用卡帳單上簽名給小費的情形也可能越來越少見。（Getty Image）

許多人都有在網路購物時比價的習慣，但是您可知，最後結帳時廠商往往會附加了一堆隱藏費用（hidden fees）？這些垃圾費用（junk fees）往往比您前面看起來省下的錢還要多。Consumer Reports 統計，85%的美國人遭遇到超收費用的問題，2019年有線電視超收的費用就達到280億元，旅館住宿費29億元。

除了聯邦打算立法打擊這類誘售行為（bait-and-switch），加州檢察長邦塔（Rob Bonta ）14日會同州參議員達德（Bill Dodd）與斯金納（Nancy Skinner）宣布推動Senate Bill 478的立法，以打擊隱藏與垃圾費用等灌價（drip pricing）行為，要求商家一開始就要公開真實費用。

邦塔強調，許多產業都有灌價行為，他們隱藏費用的目的只是為了以低價誘使消費者上門，但是這樣的作法不對，他們應該開什麼價就賣什麼價。

提案議員達德除了稱讚聯邦的立法行動，也呼籲在國會行動緩慢之際，加州也應該加快腳步，對抗超收費用。州眾議員波曼（Marc Berman）提出Assembly Bill 537期望約束住宿業，眾議員Laura Friedman則是提出AB 8希望增進價格透明度。在此之外，Consumer Reports建議大家都要習慣檢查收據，發現超收費用，三分之二的人成功要回或減收費用。

加州 眾議員 旅館

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