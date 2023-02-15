保育山獅禁獵殺 撞死公路卻多

報告指出，加州每年有許多山獅在高速公路上被汽車撞死。（Getty Images）

根據戴維斯加大一項新研究，每年約有70頭山獅在加州 總長1萬5000哩的高速公路上被汽車 撞死，對於這個受保護的物種來說，最致命的道路要屬穿越灣區 中半島的280公路。

報告指出，從2015年到2022年，在介於聖布魯諾（San Bruno）和庫比蒂諾（Cupertino）之間長31哩的280公路路段上，平均每哩有一頭山獅被撞死。報告稱，這個數字很可能被低估。

戴維斯加大道路生態中心（Road Ecology Center）主任席林（Fraser Shilling）說：「無論是從人類的角度，還是野生動物的角度來看，280公路一直是加州野生動物致命交通事故最多的道路。」

席林指出，交通繁忙的280公路沿線是灌木和樹木林立的山丘，這裡有許多受保護的野生動物區，這讓野生動物在穿越280公路時非常危險，這點可以從公路旁設有黃色菱形標誌看出。

這份調查報告是由戴維斯加大、數百名加州公路巡警、加州交通廳道路維護人員、加州與聯邦漁獵局（Fish and Wildlife agency）官員提供的數據和報告分析整理所得。

報告表示，這些交通事故除了造成動物和民眾傷亡之外，還會造成巨大損失，估計每年損失580萬元，包括醫院帳單、汽車或高速公路財產損失、緊急救護成本和相關人工費用。根據向聯邦公路管理局提出的相撞事故報告數據，這類交通意外每年造成加州損失2億到4億元。

席林說：「這只是從經濟角度來看的損失，並不包括人們在高速公路上受傷或死亡造成的精神傷害。這類事故其實是可預測、可預防的。」

根據加州漁獵局的規定，山獅被加州列為「特別受保護物種」。席林表示，對山獅這類物種來說，撞擊事故會威脅到牠們的生存。

全國非牟利機構山獅基金會（Mountain Lion Foundation）表示，雖然加州禁止獵殺山獅，但由於其人為死亡率高，例如被汽車撞擊、中毒和非法獵殺，山獅的生存率其實很低。

加州漁獵局表示，加州山獅的數量多年來一直保持穩定，但因為牠們的行蹤難以捉摸，所以無法得知其確切的數量。根據估計，加州過去40年裡約有2000到6000頭山獅。

席林發現，過去七年來，加州山獅死於交通事故的比例似乎下降了10%。席林說：「如果交通流量沒有改變，但某物種死於交通事故的數量減少，可能意味著該物種的整體數量正在減少中。」