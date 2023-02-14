我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

收入低仍須報稅 才可享「通膨紓困金」等加州福利

暫停逼遷令過期 金山灣區恐出現「驅逐海嘯」

收入低仍須報稅 才可享「通膨紓困金」等福利

編譯組／灣區13日電
疫情紓困與加州油價上漲等補助撥款，符合資格者是否提交納稅申報單，成為領取補助款項的關鍵。(Getty Images)
疫情紓困與加州油價上漲等補助撥款，符合資格者是否提交納稅申報單，成為領取補助款項的關鍵。(Getty Images)

加州2021年開始發放疫情紓困津貼、高達1200元，然而，要獲得補助，必須提交2020年納稅申報單。加州2021年底進行第二輪補助款項，前提也是必須已提交2020年報稅單。2022年加州立法人士決定發放通膨補助款，對象同樣也必須是已報稅者。近年來，尤其是疫情與加州油價上漲等補助撥款，提交納稅申報單，成為領取補助款的關鍵。

加州政府在財務上協助民眾，也是重新分配財富的主要方式之一，透過稅收系統傳遞補助，不僅是一次性的疫情紓困補助，還有其他可退稅稅收抵免，透過稅收系統、為低收入群體提供款項。但有部分民眾因為收入微薄、不欠任何稅款，而不提交納稅申請表，但是，若他們不提交文件，就無法獲取補助款項。

「加州聯合勸募」(United Ways of California)公共政策主任哈斯布萊德(Anna Hasselblad)表示，最好的選擇是報稅，因為可能有無法預期的紓困補助款或油價上漲補助；對於收入低於三萬元的加州民眾來說，更應報稅，因為他們可能有資格已稅收抵免形式、獲得現金退還。

「加州稅務局」(California Franchise Tax Board)官方專線說法基本上一致：即使不欠任何稅款，報稅也有益處，因為報稅可讓納稅人有資格獲得退稅，若符合資格，可獲得稅收抵免，或是未來可能獲得一次性補助款項，例如疫情紓困等計畫。加州稅務局發言人里佩吉(Andrew LePage)指出，即便沒有工作收入，也可提交州納稅申請表，包括仰賴社會安全基金生活的老年人。

加州為低收入群體提供最大現金還返抵免(cash back credit)稱為「CalEITC」，意即加州的得稅抵免。這項抵免額可為納稅申報人提供高達3417元的現金還返，再加上聯邦抵免額，領取補助金額可能增加。

然而，有許多人因為沒有報稅而失去稅務抵返機會。根據美國衛生與公共服務部數據，全國約有五分之一有資格獲得聯邦所得稅抵免者，未獲得應得稅務好處；約有40萬個有資格獲得CalEITC稅務現金還返的家庭、沒有獲得抵免，主要是由於低收入家庭沒有報稅。

加州 報稅 低收入

上一則

體驗私人包機 幾百元可成 時間靈活 疫期減少感染風險

下一則

星雲大師在台圓寂讚頌典禮 南加600信眾西來寺送別

延伸閱讀

3月起削減SNAP食品券 加州受影響最大

3月起削減SNAP食品券 加州受影響最大
家有子女或終身學習者 今年報稅可善用6項稅收抵免

家有子女或終身學習者 今年報稅可善用6項稅收抵免
浪漫情人節 加州13餐廳優選

浪漫情人節 加州13餐廳優選
理財Q&A／家有子女 今年報稅可善用6項稅收抵免

理財Q&A／家有子女 今年報稅可善用6項稅收抵免
好消息！加州中產階級退稅收入無需繳納聯邦稅

好消息！加州中產階級退稅收入無需繳納聯邦稅
專家提醒：今年報稅不能列舉扣除的3類支出

專家提醒：今年報稅不能列舉扣除的3類支出

熱門新聞

為買螃蟹，很多華人在超市排長隊等候。（記者邵敏／攝影）

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

2023-02-05 20:06
於七年前踏上單車環球之旅的台灣阿美族青年王芮緹，如今來到美國。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...

2023-02-07 22:04
南加州執法機構正關注愈來愈猖獗的闖空門旅遊（Burglary tourism）趨勢。（KTLA 5）

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

2023-02-13 14:08
99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）

99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有

2023-02-09 20:19
為了避稅，華人以贈禮形式進行二手車買賣，被發現後罰款5萬元，還被撤回學生簽證。(Pixabay)

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

2023-02-08 11:55
ChatGPT機器人可謂開啟搜索新時代，它能寫文章、寫詩、寫論文、改Code，整合網路各種信息回答問題。 (Unsplash/Jonathan Kemper)

瘋ChatGPT 華人：離不開它 有人恐失業

2023-02-10 02:20

超人氣

更多 >
15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」
「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷
鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗