收入低仍須報稅 才可享「通膨紓困金」等福利

疫情紓困與加州油價上漲等補助撥款，符合資格者是否提交納稅申報單，成為領取補助款項的關鍵。(Getty Images)

加州 2021年開始發放疫情紓困津貼、高達1200元，然而，要獲得補助，必須提交2020年納稅申報單。加州2021年底進行第二輪補助款項，前提也是必須已提交2020年報稅 單。2022年加州立法人士決定發放通膨補助款，對象同樣也必須是已報稅者。近年來，尤其是疫情與加州油價上漲等補助撥款，提交納稅申報單，成為領取補助款的關鍵。

加州政府在財務上協助民眾，也是重新分配財富的主要方式之一，透過稅收系統傳遞補助，不僅是一次性的疫情紓困補助，還有其他可退稅稅收抵免，透過稅收系統、為低收入 群體提供款項。但有部分民眾因為收入微薄、不欠任何稅款，而不提交納稅申請表，但是，若他們不提交文件，就無法獲取補助款項。

「加州聯合勸募」(United Ways of California)公共政策主任哈斯布萊德(Anna Hasselblad)表示，最好的選擇是報稅，因為可能有無法預期的紓困補助款或油價上漲補助；對於收入低於三萬元的加州民眾來說，更應報稅，因為他們可能有資格已稅收抵免形式、獲得現金退還。

「加州稅務局」(California Franchise Tax Board)官方專線說法基本上一致：即使不欠任何稅款，報稅也有益處，因為報稅可讓納稅人有資格獲得退稅，若符合資格，可獲得稅收抵免，或是未來可能獲得一次性補助款項，例如疫情紓困等計畫。加州稅務局發言人里佩吉(Andrew LePage)指出，即便沒有工作收入，也可提交州納稅申請表，包括仰賴社會安全基金生活的老年人。

加州為低收入群體提供最大現金還返抵免(cash back credit)稱為「CalEITC」，意即加州的得稅抵免。這項抵免額可為納稅申報人提供高達3417元的現金還返，再加上聯邦抵免額，領取補助金額可能增加。

然而，有許多人因為沒有報稅而失去稅務抵返機會。根據美國衛生與公共服務部數據，全國約有五分之一有資格獲得聯邦所得稅抵免者，未獲得應得稅務好處；約有40萬個有資格獲得CalEITC稅務現金還返的家庭、沒有獲得抵免，主要是由於低收入家庭沒有報稅。