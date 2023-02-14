別再送花了…挑禮物重細節 護膚、彩妝送進情人心坎裡

Smart Glass Jewelry是女性創業的品牌，將可樂瓶、清酒瓶、伏特加酒瓶等碎片回收進行經過啞光處理，製成各種造型和顏色的耳環、戒指等首飾。（品牌網站）

情人節比起鮮花和燭光晚餐，更重要的是關心她的所需，將愛體現在細節裡。情人節禮物既有女性防身物品、也有平價好看的手機 殼，有國風美妝和環保玻璃飾品，還有天然增髪和護膚品，真正做到用禮物表達愛意。

愛她當然希望她安全。Fabulyss Boutique時尚 和功能性兼具的防身鑰匙圈是不錯的禮物。品牌女性創始人Alyssa Collazo因為親身遭遇的性騷擾 經歷，為女性打造了一款自衛鑰匙圈。一個鑰匙圈上包含多種自衛工具，有時尚腕帶、消毒劑、安全警報／LED燈、防身尖筆、裝飾絨球和防狼胡椒噴霧，希望通過一串鑰匙賦予女性力量感和安全感。

品牌女性創始人Alyssa Collazo因為親身遭遇的性騷擾經歷，為女性打造了一款自衛鑰匙圈。（品牌網站）

現在不少年輕女性有脫髮和髮際線上移的困擾，主打天然和純素的Plantmade護髮和增髮產品會很適合作為情人節禮物。其採用天然油脂和各種天然物質提取物，幫助完成頭髮從清潔和調理到修復的過程，並激活那些沉睡的毛囊。產品不分性別和年齡。產品涵蓋洗髮、護髮和保濕噴霧和頭髮鬍鬚生長油等，其中保濕噴霧不僅為頭髮補充水分，還能促進頭髮生長。

主打天然和純素的Plantmade護髮和增發產品會很適合作為情人節禮物。（品牌網站） 主打天然和純素的Plantmade護髮和增發產品會很適合作為情人節禮物。（品牌網站）

為喜歡國風的她，贈送花西子新版洛神賦彩妝盤和同心鎖口紅情人節套裝，不僅有同心鎖寓意愛情同心堅貞，且洛神賦也代表曹植對洛神的愛慕之情。彩妝盤包裝靈感來自精緻的折扇和洛神的美麗，眼影和彩妝色系以曹植看到女神第一眼為靈感各推出九個色系，同心鎖口紅也有九個浪漫啞光新顏色供你選擇。

為喜歡國風的她贈送花西子新版洛神賦彩妝盤和同心鎖口紅情人節套裝。（品牌網站） 洛神賦彩妝盤有九種符合東方人氣質的色系。（品牌網站）

如果她是一個極簡主義者，主打極簡護膚的Blithe Cosmetics會是不錯的選擇。只需兩種產品，即Vital Treatment和Pressed Serum就能享受到集精華素、爽膚水、精華液、眼霜和保濕霜等皮膚保濕抗衰老護膚品於一身的功效。Vital Treatment含有45-80%的天然根、種子和豆類提取物，可強化皮膚基礎和保濕，尤其對乾燥敏感肌非常友好。Pressed Serum結合精華液和保濕霜的優點，含有高度濃縮的天然成分且快速而深入吸收。

主打極簡護膚的Blithe Cosmetics的Pressed Serum結合精華液和保濕霜的優點。（品牌網站） 主打極簡護膚的Blithe Cosmetics的Pressed Serum的金杏款有提亮功效。（品牌網站）

對於環保主義者的女友來說，送這款用回收飲料瓶玻璃製作的飾品，會感覺你相當懂她。Smart Glass Jewelry是女性創業的品牌，將可樂瓶、清酒品、伏特加酒品等碎片，回收後經過啞光處理，製成各種造型和顏色的耳環、戒指等首飾。所有首飾的顏色均為瓶子的原始顏色，每件首飾都附有一張禮品卡，會告訴您是什麼瓶子製造而成。

情人節情侶手機殼會是不錯選擇，Cocomii的時尚方形手機殼不僅造型獨特，採用方角設計，為手機提供緩沖和保護，使其免受意外跌落或碰撞的影響。同時有各種顏色和圖案的選擇，還適用於無線充電、車載支架和手機環支架等。而且售價不到20元，正好你和她各一個。