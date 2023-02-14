別再送花了…挑禮物重細節 護膚、彩妝送進情人心坎裡
情人節比起鮮花和燭光晚餐，更重要的是關心她的所需，將愛體現在細節裡。情人節禮物既有女性防身物品、也有平價好看的手機殼，有國風美妝和環保玻璃飾品，還有天然增髪和護膚品，真正做到用禮物表達愛意。
愛她當然希望她安全。Fabulyss Boutique時尚和功能性兼具的防身鑰匙圈是不錯的禮物。品牌女性創始人Alyssa Collazo因為親身遭遇的性騷擾經歷，為女性打造了一款自衛鑰匙圈。一個鑰匙圈上包含多種自衛工具，有時尚腕帶、消毒劑、安全警報／LED燈、防身尖筆、裝飾絨球和防狼胡椒噴霧，希望通過一串鑰匙賦予女性力量感和安全感。
現在不少年輕女性有脫髮和髮際線上移的困擾，主打天然和純素的Plantmade護髮和增髮產品會很適合作為情人節禮物。其採用天然油脂和各種天然物質提取物，幫助完成頭髮從清潔和調理到修復的過程，並激活那些沉睡的毛囊。產品不分性別和年齡。產品涵蓋洗髮、護髮和保濕噴霧和頭髮鬍鬚生長油等，其中保濕噴霧不僅為頭髮補充水分，還能促進頭髮生長。
為喜歡國風的她，贈送花西子新版洛神賦彩妝盤和同心鎖口紅情人節套裝，不僅有同心鎖寓意愛情同心堅貞，且洛神賦也代表曹植對洛神的愛慕之情。彩妝盤包裝靈感來自精緻的折扇和洛神的美麗，眼影和彩妝色系以曹植看到女神第一眼為靈感各推出九個色系，同心鎖口紅也有九個浪漫啞光新顏色供你選擇。
如果她是一個極簡主義者，主打極簡護膚的Blithe Cosmetics會是不錯的選擇。只需兩種產品，即Vital Treatment和Pressed Serum就能享受到集精華素、爽膚水、精華液、眼霜和保濕霜等皮膚保濕抗衰老護膚品於一身的功效。Vital Treatment含有45-80%的天然根、種子和豆類提取物，可強化皮膚基礎和保濕，尤其對乾燥敏感肌非常友好。Pressed Serum結合精華液和保濕霜的優點，含有高度濃縮的天然成分且快速而深入吸收。
對於環保主義者的女友來說，送這款用回收飲料瓶玻璃製作的飾品，會感覺你相當懂她。Smart Glass Jewelry是女性創業的品牌，將可樂瓶、清酒品、伏特加酒品等碎片，回收後經過啞光處理，製成各種造型和顏色的耳環、戒指等首飾。所有首飾的顏色均為瓶子的原始顏色，每件首飾都附有一張禮品卡，會告訴您是什麼瓶子製造而成。
情人節情侶手機殼會是不錯選擇，Cocomii的時尚方形手機殼不僅造型獨特，採用方角設計，為手機提供緩沖和保護，使其免受意外跌落或碰撞的影響。同時有各種顏色和圖案的選擇，還適用於無線充電、車載支架和手機環支架等。而且售價不到20元，正好你和她各一個。
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