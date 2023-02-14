蒙市舞星槍案後 阿市來來舞社重新對外開放

來來舞廳再度對外開放，民眾相約前往。（abc7截圖）

洛杉磯縣蒙特利公園市 （Monterey Park ）大規模槍案後，驚恐的居民們逐漸平復，走上康復療程之路，而逃過劫難的來來舞社也在2月10日（周五）重新對外開放，希望可以幫助居民逐漸走出陰霾。

家族企業來來舞社，對於阿罕布拉（Alhambra）市意義非凡，也是過去30年裡，當地居民與朋友一同跳舞、享受時光的首選地點。而經過槍擊案件後，許多當地居民均表達需要更多時間來康復。而奪槍英雄蔡班達的姊姊蔡玟達（Brenda Tsay）說，這間工作室在過往就歷經過許多風雨，他們樂見民眾繼續跳舞和娛樂。談起奪槍止暴，蔡玟達則表示，她的弟弟阻擋了一場屠殺案，挽救了眾多生命，全國民眾為他喝采。

上周舉行的國情咨文演講中，拜登 總統也對蔡班達十分讚賞，在演講中引用蔡班達的事蹟譴責槍枝暴力，並示意蔡班達起立揮手，接受全場官員和聽眾的掌聲致敬。

拜登演講時表示，在農曆新年期間，蔡班達像往常一樣工作，突如其來的閉門聲讓他回頭一看，一名男子舉槍對著他，當時的蔡班達以為自己就要命喪於此，但想起店內的許多客人，便鼓起勇氣奪槍，挽救了許多生命。現在輪到政府了，政府需要禁止攻擊性武器以防慘劇的再度發生。

蔡玟達也表示，這一切發生得太過迅速，就像一場夢。但她的全家人都為弟弟這番壯舉為榮，十分自豪，希望亞裔 美國人也同樣感到自豪。