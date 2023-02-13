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情人節噱頭 永生玫瑰1束近140元 買不買

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情人節噱頭 永生玫瑰買不買

記者趙健╱洛杉磯市報導
不少華人表示，無法接受這麼貴的玫瑰花，不如買雞蛋實惠。（記者趙健╱攝影）
不少華人表示，無法接受這麼貴的玫瑰花，不如買雞蛋實惠。（記者趙健╱攝影）

情人節將至，好市多(Costco)推出的「永生玫瑰」（Forever Roses）上架了，這款售價139.99美元、以「保鮮期長達一年以上」為噱頭的玫瑰禮盒吸引了許多消費者。

「永生玫瑰」禮盒裡共有16朵紅色玫瑰，每一朵都嬌艷飽滿，整齊地放置在一個黑色禮盒裡，頗為吸睛。無論是遠看還是近觀，都與新鮮玫瑰毫無差別。據「永生玫瑰」的商品說明，這些原產地為哥倫比亞（Colombia）的玫瑰，是在清晨自然開放的狀態下被剪摘，經過特殊處理，保存了原本的鮮艷顏色和形態。

儘管Costco的商品介紹中稱這款「永生玫瑰」可以保存至少一年時間，但不少人對此質疑，這款所謂「永生玫瑰」的狀態真的可以保持那麼久嗎？

華人S女士分享了丈夫的一年前送給她的「永生玫瑰」，並且與今年新買的一盒進行了對比。 S女士說，一年後的「永生玫瑰」顏色確實暗淡了一些，並且有一點縮水，但總體形態確實和一年前並無太大差別。

另一位華人張女士表示，她把「永生玫瑰」放在衛生間裡兩年，與剛買來的樣子基本沒有什麼差別。 「因為『永生玫瑰』不需要陽光，將它們裝點在衛生間、衣帽間等處是很好的選擇。而且永生花的寓意也很好，象徵感情的長久。雖然與新鮮玫瑰相比，『永生玫瑰』要貴很多，但考慮到新鮮玫瑰只能保存12天左右，相比還是不太划算。」

雖然「永生玫瑰」的花期可以維持很久，但面對昂貴的價格，很多華人還是表示無法理解：「現在物價這麼高，還不如買幾盒雞蛋，做個蛋『花』湯。」、「買盆真正的植物放在家裡更持久。」

花卉愛好者Deanne表示，與壓花或乾花不同，這些玫瑰是經過化學處理的，通常是以無毒的二氧化硅（silica）為基底的溶液。用這種方法覆蓋花瓣，可以使每朵玫瑰看起來和觸摸起來仍然像一朵鮮花。一般來說，這些經過處理的玫瑰可以持續一到三年的時間，但這種方法的弊端是會帶走植物本身的氣味，所以「永生玫瑰」並不像新鮮玫瑰那樣具有宜人的香氣。不過，有些品牌甚至會在花瓣中添加一些玫瑰香油，以此達到更好的仿真效果。

當然，永生花的保存時間還是因花而異，不同的環境對它的壽命影響很大。應該盡量讓永生花遠離陽光，避免放在窗戶旁邊，光線的照射會縮短永生花的生命。另外，也不要將永生花放置在高濕度的環境。

「永生玫瑰」看起來與新鮮玫瑰並無差別。（記者趙健╱攝影）
「永生玫瑰」看起來與新鮮玫瑰並無差別。（記者趙健╱攝影）
一年前的「永生玫瑰」顏色相對暗淡，但總體狀態差別不大。（受訪者提供）
一年前的「永生玫瑰」顏色相對暗淡，但總體狀態差別不大。（受訪者提供）

華人 Costco 好市多

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