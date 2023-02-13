美食樂園╱情人節巧克力甜點 自己做不難
西洋情人節送禮，莫過於甜滋滋的巧克力，這份巧克力還是您親手做的，更能讓另一伴感到貼心。世界日報為您選了一道相當簡單的甜點－巧克力意可蕾蛋糕（Chocolate Éclair Cake），讓廚藝不是那麼好的您，也能簡單完成。底下就是可分成15小份的原料與做法：
・1又 1/4杯的砂糖
・6茶匙的玉米澱粉
・1茶匙的鹽
・5杯的全脂牛奶
・4茶匙的無鹽奶油，切成4塊
・5 茶匙的香草精
・1又1/4匙的無調味明膠
・2茶匙的水
・2又3/4杯的重奶油，冷凍後分批用
・14盎司的全麥餅乾
・1杯（6盎司）的半糖巧克力脆片
・5茶匙的玉米糖漿
一，先將砂糖、玉米澱粉、鹽放入平低鍋裡，加入牛奶後拌勻，以中火溫烤至沸騰，然後以耐熱不刮鍋的鏟子鏟動，並將火關至小火，加熱同時記得不斷翻動，直到汁液越來越濃稠、並開始冒出大泡泡，約四至六分鐘。之後關火，拌進奶油與香草。將成塊的布丁狀成品移到大碗裡，蓋上保鮮膜後放至冰箱內兩小時。
二，明膠混入水裡，軟化約需五分鐘，微波15至30秒，邊緣起泡、明膠完全溶解即可。將2杯的奶油打到起泡。速度不要太快，約一分鐘就好。之後再加速打成濃稠狀(見圖)，約一至三分鐘。加入明膠後繼續打成濃稠狀，約一分鐘。
三，將三分之一打好的奶油拌進冷藏布丁，然後再一杓一杓地添加奶油拌勻。準備好13x9吋的平底烤盤，先將底面鋪滿烤過的全麥餅乾，有需要時可以掰碎，然後上面倒入五又二分之一杯的奶油布丁，上面再鋪一層餅乾，再倒入奶油布丁，最上層再鋪一層餅乾。
四，巧克力脆片、玉米糖漿與四分之三杯的奶油放進微波爐，以50%火力烤一下，然後攪拌，再烤一下直到全都融化了，約需一至二分鐘。等10分鐘，確定巧克力餅皮已經冷卻後，將它放在餅乾層上，全部放進冰箱六小時至兩天，它就是你的手工情人節蛋糕了。
上一則
ChatGPT使用火熱 非百分百可靠
下一則
FB留言