美食樂園╱情人節巧克力甜點 自己做不難

【參考用，奶油、明膠的濃稠狀，英文稱soft peaks form】

西洋情人節送禮，莫過於甜滋滋的巧克力，這份巧克力還是您親手做的，更能讓另一伴感到貼心。世界日報 為您選了一道相當簡單的甜點－巧克力意可蕾蛋糕（Chocolate Éclair Cake），讓廚藝不是那麼好的您，也能簡單完成。底下就是可分成15小份的原料與做法：

・1又 1/4杯的砂糖

・6茶匙的玉米澱粉

・1茶匙的鹽

・5杯的全脂牛奶

・4茶匙的無鹽奶油，切成4塊

・5 茶匙的香草精

・1又1/4匙的無調味明膠

・2茶匙的水

・2又3/4杯的重奶油，冷凍後分批用

・14盎司的全麥餅乾

・1杯（6盎司）的半糖巧克力脆片

・5茶匙的玉米糖漿

一，先將砂糖、玉米澱粉、鹽放入平低鍋裡，加入牛奶後拌勻，以中火溫烤至沸騰，然後以耐熱不刮鍋的鏟子鏟動，並將火關至小火，加熱同時記得不斷翻動，直到汁液越來越濃稠、並開始冒出大泡泡，約四至六分鐘。之後關火，拌進奶油與香草。將成塊的布丁狀成品移到大碗裡，蓋上保鮮膜後放至冰箱內兩小時。

二，明膠混入水裡，軟化約需五分鐘，微波15至30秒，邊緣起泡、明膠完全溶解即可。將2杯的奶油打到起泡。速度不要太快，約一分鐘就好。之後再加速打成濃稠狀(見圖)，約一至三分鐘。加入明膠後繼續打成濃稠狀，約一分鐘。

三，將三分之一打好的奶油拌進冷藏布丁，然後再一杓一杓地添加奶油拌勻。準備好13x9吋的平底烤盤，先將底面鋪滿烤過的全麥餅乾，有需要時可以掰碎，然後上面倒入五又二分之一杯的奶油布丁，上面再鋪一層餅乾，再倒入奶油布丁，最上層再鋪一層餅乾。