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加州單身屋主冠全國女性 比男性多出42%

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
加州單身女性和單身男性屋主數量均居全國第一，加州單身女屋主的數量比男屋主多42%。（Upslash)
加州單身女性和單身男性屋主數量均居全國第一，加州單身女屋主的數量比男屋主多42%。（Upslash)

根據人口普查局數據所得出的最新調查顯示，加州單身女性和單身男性屋主數量均位居全國第一，加州單身女屋主的數量比男屋主多42%，在全國範圍內這一比例為33%。

在加州，單身女屋主數量為85萬6479人，第二名是佛羅裡達州（Florida）69萬9974人，之後是德州（Texas）的69萬9974人和紐約州59萬4728人。至於單身男屋主的數量，加州共有60萬1849人，緊隨其後的是佛州59萬1712人和德州的56萬2909人。

全美差距最大的是馬里蘭州(Maryland）為 51%，其次是新澤西州(New Jersey）和麻州（Massachusetts）為 49%。只有兩個州的單身男屋主數量多於女性，分別是北達科他州（North Dakota）男屋主多 13%，南達科他州 多6%。

雖然加州單身屋主數量全國第一，但是從所佔人口比例來看，加州的排名有所下滑，單身女性屋主僅佔加州所有屋主的 11.4%，在各州中排名第八。猶他州則墊底，為 9%，其次是德州10.4%，愛達荷州（Idaho）10.8%。

對於男性屋主來說，加州的8% 的比例僅次於猶他州的 7%，位居第二。然後是新澤西州 的8.2%、德州8.3% 和麻州 8.7%。

那麼女性單身屋主數量不斷增多的原因是什麼？首要因素當然是工資。例如在加州，男性平均工資為5萬3000元，女性平均工資為4萬6000元，男女性之間的工資差距正在越來越小。此外，從未結婚且擁有全職工作的單身女性數量正在迅速增長。自 1988 年以來，全職單身女性增長了48%，而男性增長了26%。到2020 年，這部分勞動力中的女性收入相當於男性的 94%。

此外，對於較古老的州而言，單一屋主所佔人口比重也會比較高，部分原因是擁有房屋的夫婦中的一個成員去世，通常女性比男性長壽。

加州 德州 新澤西州

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