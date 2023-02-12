歷史拼圖╱1862年大洪災 州長搭船去就職

1862年沙加緬度K Street上划船的畫面。（加州州立圖書館提供）

加州 在2023年元旦前後大雨成災，其實1862年也發生過大洪災 ，而且景象更為驚人，不僅當年就任的州長需要坐船到會場宣誓就職，後來更因為加州公庫被淹，導致公務員快一年領不到薪水。

冬季是加州的雨季，但是1861年的冬季特別誇張，雨勢從1861年的12月9日開始，直到1862年的1月17日才停，整整下了40天，史稱加州大洪災（The California Great Flood of 1862）。

而且不只是加州變成水鄉，北邊的奧勒岡、華盛頓都淹，內陸的愛達荷、內華達、猶他、亞利桑納也難逃水患。事實上，北邊的加拿大與南邊的墨西哥一樣淹。無怪乎北加報紙Daily Alta要以聖經中的大洪水比擬，一副天要亡我的末日感。

加州在這40天內，各地平均降下10呎的雨量。沙加緬度的水淹到州長史丹福（Leland Stanford）得坐船從州長官邸前往加州議會，才能宣誓就任。州議會之後甚至得移師至舊金山才能完成下半會期。更慘的是，州庫被淹、鈔票放水流，全都一團亂下，一些公務員不但宿舍被毀，還等了快一年才拿到薪水。

北加淹，中央山谷也沒好過，降雨量達30呎的態勢下，長300哩、寬平均20哩的臨時河道憑空出現，受災面積達5000至6000平方哩。

南加 雖然遲至1861年的12月24日才開始下雨，但是水量依然驚人，聖蓋博山脈（San Gabriel Mountains）的礦業小鎮Eldoradoville甚至被水流直接帶走，南加數以萬隻的牛隻被淹死。事後統計全加州死了20萬頭牛，更別提農作物的損失了，整體災損換算成2023年的幣值超過70億元。

後來的氣象學研究發現，1862年的大洪災並非偶發現象，而是加州、甚至是整個北美洲濱太平洋岸的常態，發生頻率在100年至200年間，因此今年的加州大水可能只是規模較小的百年洪災，幸好現在的防災技術已經遠勝於1862年，災損才能降低。