暴風雨沖刷成利多 開啟淘金熱

加州1月的暴風雨沖出許多內華達山脈的黃金微粒，掀起新淘金熱。（Getty Images）

普巴利克（Terry Prebalick）在他的綠色簸箕裡找到兩顆黃金微粒，每顆微粒只有小指甲的一半大小，他估計價值100元。下一個小時，他又賺了200元。

普巴利克表示，最近是這段時間以來天氣最好的時候，但前一陣子的惡劣天氣帶來了一個好處：暴風雨加速山區和河流土壤的侵蝕，把超過正常數量的黃金從山區難以觸及的地下縫隙裡沖刷出來。

普巴利克家族自1970年代起一直在淘金，身為大家長的普巴利克笑著說：「喜歡洪水 的只有金礦工。」

普巴利克一家三代在伍茲溪（Woods Creek）中踩著深及腳踝的溪水，使用和最初淘金時期的49個人相同的工具，把泥沙鏟到桶裡，再篩出黃金。普巴利克的兒子尼克（Nick）和孫子內特（Nate）舉起露出許多金色微粒的簸箕說，這個數量是他們平常發現的四到五倍。

尼克表示，暴風雨替他們沿著小溪挖開泥土，這個工作通常得花他們數個月的時間才能完成。內特指著一條他正在挖掘的裂縫說，床岩上的鐵鏽和粘土層意味著，這裡已經很久沒有人接觸過，找到黃金的機會不小。

內特表示，黃金是河流中最重的物質，比水重約19倍。他們利用這個特性和重力，將較輕的物質從簸箕中淘出，直到剩下黃金和其他較重的沉積物，若將泥土鏟入洗礦槽清洗，可加快這一過程。

內特說，尋找黃金靠的是技巧、地質學、河床知識和運氣。他說：「有時你會吃到頂級龍蝦，有時你只吃得到拉麵。」

為了提高淘金收入，普巴利克一家人成立了淘金旅遊公司California Gold Panning，內華達山脈（Sierra Nevada）地區其他機構也提供旅遊服務，例如州立馬歇爾淘金歷史公園（Marshall Gold Discovery State Historic Park）。馬歇爾（James Marshall）是1848年在此地發現黃金的人。

49人時期之後，一些大型採礦公司使用高壓噴射懸崖的方式在內華達山脈尋找黃金，這個方式於1884被禁止。

淘金熱歷史學家麥金尼（Gage McKinney）表示，加州 淘金熱潮在經濟大蕭條 前已下降。隨著二次大戰爆發，經濟轉向戰時產業，黃金在1940年代和1950年代的利潤下降，金礦便一個一個關閉。