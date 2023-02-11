加速興建可負擔房 紐森撥8.2億

加州州長紐森授予8.25億元簡化申請程序下的新資金，以加速建設可負擔房屋。（美聯社）

為了繼續擴大加州 的可負擔房屋存量，並增加額外的氣候智能型填充住房的能力，州長紐森 （Gavin Newsom）10日宣布了新簡化申請程序下的第一批資金，旨在加速新項目開發的同時，節省地方一級的時間和金錢。

全加州約有58個社區獲得了超過8億2550萬元的資金，可用於建造9550個房屋；這是新的資金審批程序的一部分，該程序使開發商不再有必要提交多個申請。這筆資金包括用於多戶住宅開發的大約7億元，以及用於填充式開發的1億2500萬元，將最終惠及約18萬7500人。

在加州，接受國家住房資金的申請過程是不必要的複雜和耗時，經常導致項目延遲和額外的成本。在紐森州長的領導下，這個過程已經被徹底改革：以前需要四份獨立的申請，現在已縮小到只需提交一份。

紐森說：「當我們要求在地方一級建造更多的住房時，州政府有責任對自己的審批程序進行重新規畫和現代化改造。州政府的申請現在已經簡化，以確保項目不會在無休止的官僚機構中停滯不前，重程序輕生產」。

這個新的程序是在紐森州長簽署了第434號議會法案後才得以實現的，該法案由前眾議員達利（Tom Daly）提出，允許將多個住房申請縮小到一個單一的授予程序中。在這種新的方法下，對住房開發資金的申請猛增。第一輪新的「多戶型融資超級可用資金通知」（Multifamily Finance Super Notice of Funding Availability ，Super NOFA）收到了超過35億元的開發商申請，與多年來的認購不足形成鮮明對比。

加州房屋與社區發展廳（HCD）去年合併了州政府資助的多戶型住房計畫，使其能夠為更多的社區所用，更公平地服務於最低收入 的加州人，並更有針對性地在健康、氣候和家庭穩定性方面取得更好的成果。

「加州繼續推進我們的承諾，即在2030年之前建造250萬套住房，其中包括100萬套可負擔得起的住房」，HCD主任委拉斯克斯（Gustavo Velasquez）說。「我們簡單的供資方法有助於加快急需的建設，並確保最低收入的加州人能夠獲得靠近工作、交通、學校和其他必需品的優質住房，這將使我們的社區在未來幾十年內更具包容性」。