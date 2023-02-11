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大企業用公投挑戰 加州多項新法擱置

編譯組／綜合10日電
大企業近年來不斷挑戰加州法律，例如鑽探公司想推翻不准在住宅附近鑽探石油的法律。（美聯社）
大企業近年來不斷挑戰加州法律，例如鑽探公司想推翻不准在住宅附近鑽探石油的法律。（美聯社）

隨著財力雄富的企業與立場愈趨進步派的加州議會之間的衝突加劇，過去三年遭受公投或提案挑戰的加州新法也愈來愈多，包括住宅附近不准鑽探石油、提高速食店員工薪資、禁售調味菸草、取消現金保釋、零工工人需獲得企業福利等法案。

去年在民主黨絕對多數的加州立法會中通過的兩項最受矚目的法案，一項是禁止在距離住宅、學校、公園或任何向公眾開放的商業方圓3200呎範圍內興建新油井和開採設施，另一項是成立為速食店員工設定最低標準工資和工作條件的委員會，最近都因被裁定符合2024年全民公投資格而遭到擱置。

包括環保人士和工會在內的進步派維權人士表示，大企業企圖利用他們雄厚的財力操縱選民，規避由立法會和州長紐森（Gavin Newsom）合法通過的法律。

另一方面，一些商業團體與共和黨議員表示，這種趨勢是對加州議會「超自由派」（ultra-liberal）的政策制定方針做出的務實反應。

加州1911年通過一項制定公投與提案程序的憲法修正案，目的在提供選民一個可以直接推翻或通過法律的工具。然而，這個程序變得對大企業和其他特殊利益團體較有利，因為這些團體有能力雇用大量人力收集足夠的選民簽名提出公投或提案。加州公投和提案的門檻最近修改為54萬6651個簽名，憲法修正案的門檻修改為87萬4641個簽名。

研究提案程序的蘇諾瑪州立大學（Sonoma State University）政治學家麥昆（David McCuan）指出，加州選舉的一大變化是推動提案所投入的資金明顯增加。2022年，有近9億元花在宣傳提案，資金大部分來自少數幾家大企業，2020年約7億7500萬元。

根據政治學家和觀察家的預測，2024年選舉投入針對速食店員工和石油鑽探法律的資金可能會突破10億元。

據了解，供應原油給煉油廠的鑽探公司已花費超過2000萬元推動公投，以麥當勞、Chick-fil-A和In-N-Out漢堡為首的速食店也已花超過2100萬元提出法案。

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