風土軼聞／加州葡萄酒 獨步全球的6個特點

Jordan Winery是提供獨特品酒空間的加州酒坊之一。（Jordan Winery提供）

加州 的葡萄酒很有名，但究竟多有名，卻很少人能具體說明。以下是六個加州葡萄酒獨步全美，甚至全球的特點。

一、全美共有267個「美國葡萄種植區」（American Viticultural Area，AVA），其中147個位在加州：

葡萄酒要能標上「加州生產」，葡萄原料必須100%來自加州。如果要標上特定AVA所產，85%的葡萄必須產自該地。因此，加州產加上特定葡萄種植區標章，就是加州葡萄酒的身價保證。加州的葡萄種植區還在增加，包括West Sonoma Coast與San Luis Obispo Coast，都可望成為正式的葡萄種植區。

二、加州的葡萄種類獨步全球，超過百種以上：

除了加州特有的zinfandel，還有chardonnay、cabernet sauvignon，更有西班牙特有種albariño 、葡萄牙特有的touriga nacional與義大利 的barbera。

三、加州是全美葡萄酒產量最多的地方：

加州的葡萄酒占美國總產量的81%。2021年的California Crush Report紀錄，共有3632千噸的葡萄用於釀酒，其中紅葡萄占2031千噸、白葡萄占1601千噸。加州釀造的葡萄酒更是行銷全球142國，占美國外銷量的90%。加州共有4700多家酒莊，占美國半數，第二三名的奧勒岡與華盛頓州大概各有800至1000家酒坊。

四、加州的品酒文化獨步全美：

加州各地的酒莊都設有品酒室，有些還附設DIY教學，教人調配出自己的獨家配方。同時，不少酒坊還備有米其林星級美食 ，除了品酒還能享受美食。

五、加州的氣候與地形特別適合葡萄生長：

加州的雨季一般由10月延續到隔年3月，之後就是溫暖的夏季，9月收成後，葡萄藤又會在10月發芽，一年四季都適合葡萄生長。另外，除了沿岸地區受惠於海洋的降溫效應，塞拉山麓（Sierra Foothills）與中央山谷（Central Valley）同樣也有適合葡萄生長的環境，因此酒莊才會遍布全加。

六、加州釀酒歷史悠久：

1700年代時就由西班牙教士將葡萄引進加利福尼亞地區，直到1850年代南加都是知名的葡萄產區，不過隨著北加的淘金熱，葡萄酒文化也開始北擴，納帕（Napa）與蘇諾瑪（Sonoma）因而成為知名酒鄉。

禁酒令雖然對加州釀酒業帶來傷害，但是家族私釀卻保留住釀酒文化的根本，禁酒令取消之後，加州葡萄酒文化開始復興，1976年在巴黎的品酒會一戰成名，終於能與歐洲葡萄酒並駕齊驅。由於加州久遠的釀酒文化，到現在都還能找到超過百歲的葡萄藤。